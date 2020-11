شاهد: توم هانكس يقدم إعلانا عن خاشقجي

قدمت صحيفة واشنطن بوست إعلانا تجاريا خلال مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، أمس، يسلط الضوء على دور الصحفيين والأخطار التي يمكن أن يواجهوها.

التفاصيل:

الإعلان التجاري الذي استغرق 60 ثانية بصوت الممثل الأمريكي الحاصل على الأوسكار توم هانكس، استعرض الأخطار التي تواجهها الصحافة بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست، الذي تم عرض صورته في الإعلان.

ظهر في الإعلان أيضاً أوستين تايس، وهو صحفي أمريكي مفقود في سوريا منذ 6 سنوات، وماري كولفين، المراسلة الصحفية الأمريكية التي تعمل لحساب صحيفة صنداي تايمز البريطانية والتي قتلت في سوريا.

تكلفة ٣٠ ثانية ترويجية خلال المباراة تتجاوز ٥ ملايين دولار ويتخطى عدد المشاهدين ١١٥ مليون متابع فيما يعد أكبر نسبة مشاهدة تلفزيونية في الولايات المتحدة.

Because knowing empowers us.

Knowing helps us decide.

Knowing keeps us free.#democracydiesindarknesshttps://t.co/j20M5UBdq2 pic.twitter.com/bCtLZrUURJ — The Washington Post (@washingtonpost) February 4, 2019

في الفعالية نفسها، قامت منظمات حقوقية من بينها اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش بتحليق طائرة فوق الملعب حاملة شعار #JusticeForJamal أو العدالة لجمال، مستغلة جماهيرية هذا الحدث الرياضي الذي يعد الأكثر أهمية والأغلى في قارة أمريكا الشمالية.

قامت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بإطلاق حملة توقيعات إلكترونية لمطالبة البيت الأبيض بالكشف عن هوية من يقف خلف قتل جمال خاشقجي.

ناشر صحيفة واشنطن بوست فريد راين قال في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي للعاملين في الصحيفة إن الصحيفة شعرت بأن "هذه هي اللحظة المناسبة، وفي المكان المناسب، لتقديم هذه الرسالة المهمة للجمهور الكبير من الأمريكيين والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، قال بعد نشر الإعلان في تغريدة له على تويتر "أعرب عن امتناني تجاه الصحفيين في صحيفة واشنطن بوست وفي أنحاء العالم الذين يؤدون وظيفتهم، مهما كانت المخاطرة أو المخاطر التي يواجهونها".

Grateful for the journalists at the @washingtonpost and around the world who do the work, no matter the risk or dangers they face.#democracydiesindarkness #SuperBowlAd https://t.co/faO74lvSs5 pic.twitter.com/37PLrNLJe0 — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 4, 2019

مؤتمر صحفي

تعقد لجنة حماية الصحفيين مؤتمرا صحفيا أمام البيت الأبيض يوم الخميس القادم 7 من فبراير/ شباط للمطالبة بالعدالة في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يأتي هذا الحدث قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 8 من فبراير/ شباط لتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ حول مقتل خاشقجي.

يتوقع من التقرير إدراج النتائج التي توصلت إليها الإدارة حول الاشتباه في تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وما إذا كان البيت الأبيض سيفرض عقوبات على جميع الأشخاص الذين قرروا مشاركتهم.

“The murder last year of ⁦@washingtonpost⁩ columnist Jamal Khashoggi, the ongoing detention of freelancer Austin Tice, and the injustice of Jason Rezaian’s 544 days in an Iranian prison, this is an issue that is close to many of us.” – Fred Ryan https://t.co/87XRpSrJVE — Jason Rezaian (@jrezaian) February 3, 2019

