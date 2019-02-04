شاهد: الشيخ تميم يهدي قميص منتخب قطر إلى أمير الكويت

أهدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، لنظيره الكويتي الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، قميص المنتخب القطري الفائز بكأس آسيا.

التفاصيل:

الإهداء جاء ذلك عقب جلسة مباحثات عقدها الجانبان في "قصر بيان"، بمحافظة حولي (جنوب العاصمة الكويت)، بعد وصول أمير قطر في زيارة رسمية للكويت، في وقت سابق الإثنين.

لدى تقديمه قميص المنتخب، قال أمير قطر، "هذه هدية من عيالك اللاعبين الذين يتذكرونك، وقالوا لو توصل حق الشيخ صباح، اللي (الذي) كان يدعمنا بكلامه وتهنئته".

رد أمير الكويت "إن شاء الله، يفوزون بكأس العالم".

فيديو متداول على وسائط التواصل الاجتماعي أظهر أمير الكويت يوقع على قميص آخر بناء على طلب نظيره القطري لوضعه في متحف الدوحة.

سمو الأمير @TamimBinHamad يُهدي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد قميص المنتخب القطري .#مرسال_قطر pic.twitter.com/NlgN4ScYSC — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) February 4, 2019

مباحثات

أمیرا الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر الشیخ تمیم بن حمد، بحثا آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وزیر شؤون الدیوان الأمیري علي جراح الصباح قال إن المباحثات "تناولت العلاقات الأخویة الوطیدة بین البلدین والشعبین وآفاق تطویرها، كما تطرقت للقضایا ذات الاھتمام المشترك، وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".

الوزير أضاف أن المباحثات سادها "جو ودي عكس روح الأخوة التي تتمیز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزید من التعاون والتنسیق على كافة الأصعدة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

أمير قطر والوفد الرسمي المرافق له وصلوا إلى الكويت في وقت سابق اليوم في زیارة رسمیة.

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال في تصريح إذاعي اليوم، إن بلاده تواصل وساطتها في الأزمة الخليجية وتتطلع لحلها، مضيفا "لا جديد في الأزمة الخليجية، والكويت منفتحة على كل الأفكار، ومستعدة لبلورة أفكار جديدة بما يعيد وحدة الصف الخليجي".

أمير قطر غادر مدينة الكويت مساء اليوم، بعد زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا.

كان في وداع الأمير تميم لدى مغادرته مطار الكويت الدولي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، ومرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والوزراء بدولة الكويت.

لقائي بسمو أمير الكويت كان وديا وأخويا وسعدت بالمشاعر التي لمستها من الأشقاء الكويتيين. تجمعنا بالأخوة في الكويت رؤى مشتركة حول مختلف الملفات خاصة الحاجة لاستعادة اللحمة بين شعوبنا. pic.twitter.com/50u6DCEymq — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 4, 2019

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