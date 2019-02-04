زيارة بابا الفاتيكان للإمارات: هل يغطي "التسامح" قُبح الانتهاكات؟

تثير زيارة بابا الفاتيكان إلى الإمارات تساؤلات بشأن مشاركة أكبر رمز كاثوليكي في العالم في مؤتمر "الأخوة والإنسانية" في بلد متورط في انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

زيارة تاريخية

بابا الفاتيكان فرنسيس هو أول بابا للفاتيكان تطأ قدمه شبه الجزيرة العربية.

قالت الإمارات إنها تأمل في أن تعزز الزيارة السلام من خلال الحوار بين الأديان.

شارك بابا الفاتيكان وألقى خطابا في اجتماع للحوار بين الأديان شارك فيه أيضا شيخ الأزهر أحمد الطيب.

سجل حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية طالبت بابا الفاتيكان بالتطرّق إلى قضية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في الإمارات.

المنظمة دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط.

العفو الدولية: السلطات الإماراتية تحاول وصف 2019 بأنه عام التسامح، واستغلال زيارة بابا الفاتيكان على أنها دليل على احترام التنوّع.

المنظمة: الأمر يتطلّب أكثر من مجرد لقاءات رمزية لتلميع سجل حقوق الإنسان المروّع في الإمارات.

انتهاكات باليمن

يواجه البابا فرانسيس بحسب جريدة "الأوبزرفر" انتقادات شديدة بسبب هذه الزيارة لدور الإمارات في الحرب في اليمن وتسببها في كارثة للمدنيين هناك.

عشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان تجمّعوا أمام الفاتيكان في روما؛ للاحتجاج على "المجازر" التي ترتكبها قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

المعارضون لزيارة البابا يعتبرون أنه ورط نفسه في التعاون مع دولة الإمارات التي تشارك في الحرب في اليمن.

مسؤولون بالفاتيكان قالوا قبل الزيارة إنه لم يتضح ما إذا كان البابا سيتناول موضوع حرب اليمن المستمرة منذ نحو أربعة أعوام علنا أم في محادثات خاصة خلال الزيارة.

قبيل مغادرته متوجها إلى أبوظبي، قال بابا الفاتيكان في عظته المعتادة الأحد إنه يتابع الأزمة الإنسانية في اليمن بقلق بالغ، وحث كل الأطراف على تنفيذ الاتفاق والمساعدة في توصيل المساعدات.

تسببت غارات التحالف السعودي الإماراتي في سقوط آلاف المدنيين بين قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء، فضلا عن انتشار الكوليرا والمجاعة التي حصدت أرواح آلاف الأطفال في اليمن.

مركز كارنيغي للأبحاث نشر مقالا لريتشارد سوكولسكي وثق فيه انتهاكات ترتكبها الإمارات في الداخل والخارج.

ساهمت الإمارات على الأرض في حدوث الكارثة الإنسانية المروعة التي تضرب اليمن.

تسبب هجوم عسكري قادته الإمارات في مدينة الحديدة وحولها إلى كارثة إنسانية نزح بموجبها أكثر من 400 ألف يمني منذ يونيو/ حزيران، وأدى القتال إلى تفاقم أزمة غذاء ومجاعة في البلاد.

منظمات حقوق الإنسان أشارت إلى مرافق احتجاز سرية تديرها الإمارات تشهد وقائع تعذيب وضرب وصدمات كهربائية وعمليات القتل.

حصار قطر

تأتي زيارة بابا الفاتيكان للإمارات واستضافة أبوظبي لمؤتمر "الأخوة والإنسانية" في وقت قطعت فيه الإمارات أواصر الدم واللغة والدين وحقوق الجوار مع قطر.

شكلت الإمارات رأس حربة في دول الحصار الأربع التي فرضت حصارا جائرا على قطر من 5 يونيو/حزيران 2017.

لم تقدم الإمارات ومعها دول الحصار مسوغات لهذا الحصار سوى اتهامات لقطر بتمويل "الإرهاب" وإقامة علاقات مع إيران.

منعت الإمارات ومعها دول الحصار دخول القطريين إلى أراضيها وتسببت في تفريق عائلات بأكملها والإضرار بمستقبل مئات الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات الإماراتية.

قررت الإمارات تجريم كافة أشكال التعاطف مع دولة قطر عقب الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وأفاد النائب العام الإماراتي بأن كل من يبدي تعاطفا مع قطر مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

قامت الجماهير الإماراتية بإلقاء الزجاجات والأحذية على لاعبي المنتخب القطري خلال مباراة نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية التي فازت فيها قطر على الإمارات 4- صفر. بعد حملة شحن وتحريض في وسائل الإعلام الإماراتية.

انتهاكات حقوق الإنسان