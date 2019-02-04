تايلاند: تأجيل موعد الفصل في تسليم لاعب بحريني لبلاده

حددت محكمة تايلندية شهر أبريل/نيسان المقبل موعدًا لعقد جلسة استماع بشأن طلب تسليم لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي إلى المنامة حيث يواجه حكمًا بالسجن بعد اتهامه بالتخريب.

ما الذي حدث؟

خلال جلسة المحكمة، اليوم الغثنين، تم طلب تسليم لاعب كرة القدم حكيم العريبي، للسلطات البحرينية، واستمرت الجلسة لمدة ساعتين وكانت فرصة للمحكمة لطرح عليه السؤال إذا ما كان يريد العودة إلى البحرين.

العريبي قال إنه سيواجه الاضطهاد والتعذيب إذا سلم إلى البحرين التي فر منها وحصل على حق اللجوء في أستراليا.

محاميته، نادتاسيري برجمان، قالت إن المحكمة أمهلت فريق الدفاع حتى الخامس من أبريل/نيسان المقبل، لتقديم وثائق الاعتراض على تسليمه وحددت 22 أبريل/نيسان موعدًا لجلسة الاستماع الأولية للشهود وعرض الأدلة.

برجمان: لا يساورنا القلق بشأن القانون لأننا نملك دليلا يظهر أنه لا ينبغي إعادته إلى البحرين.

في الأسبوع الماضي، قدم ممثل ادعاء تايلاندي طلب تسليم من البحرين إلى المحكمة، قائلًا إنه أظهر أن العريبي ارتكب مخالفة جنائية وبالتالي ينبغي تسليمه.

سيقضي لاعب كرة القدم البحريني المحبوس، شهرين آخرين على الأقل في الحبس في تايلاند.

حكيم العريبي قال إنه سيواجه الاضطهاد والتعذيب إذا سلم إلى البحرين (غيتي)

مشاهد من المحكمة:

السفير الأسترالي المكلف لدى تايلاند ألان ماكينون، كان في استقبال العريبي، هو ودبلوماسيون من 13 دولة على الأقل لدى وصوله إلى محكمة تايلاندية مرتديا زي السجن بلونه البني الفاتح ومكبل القدمين.

ماكينون أكد سعي بلاده لإطلاق سراح العريبي وإعادته إلى أستراليا.

مراسل الجزيرة في بانكوك، قال إن هناك حراكا لناشطين في مجال حقوق الإنسان ولاعبين عالميين وممثل السفارة الأسترالية لمنع تسليم اللاعب البحريني حكيم العريبي إلى السلطات البحرينية.

قائد فريق أستراليا السابق لكرة القدم كريج فوستر، الذي يقوم بحملة في جميع أنحاء العالم لإطلاق سراح العريبي والذي جاء إلى المحكمة أيضا قال إن "تايلاند تعرضت للاستغلال من جانب البحرين في هذا الموقف".

فوستر: على رئيس وزراء تايلاند ببساطة أن يتدخل ويقول إن ذلك الاتهام له دوافع سياسية وإن سمعة تايلاند الدولية يلحق بها الضرر وإن حكيم العريبي يجب الإفراج عنه فورًا.

مارك وارنوك ، السكرتير الثاني في السفارة الأسترالية يخاطب الصحافة بعد الاستماع إلى حكيم العريبي (غيتي)

تصريح رسمي:

فيراساكدي فوتراكول نائب وزير الخارجية التايلاندي قال إن القضاء هو الذي سيحسم الأمر.

فوتراكول: على الرغم من أن لديه صفة لاجئ في أستراليا فإن هناك طلبًا رسميًا من البحرين لتسليمه يجب أن ينظر فيه القضاء. لا نستخدم القرار السياسي في هذا الشأن. الحكومة لن تتدخل في عمل القضاء.

خلفيات: