الرئيس العراقي: ترمب لم يطلب إذنا من أجل "مراقبة إيران"
4/2/2019
قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".
الرئيس العراقي كان يعلق على تصريحات ترمب التي قال فيها إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق "مراقبة" إيران.
أهم تصريحات الرئيس العراقي:
ترمب لم يطلب إذنًا من العراق حتى تقوم القوات الأمريكية على أراضيه بمراقبة إيران.
القوات الأمريكية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ومهمتها محددة في مكافحة الإرهاب.
ليس من ضمن الاتفاقات وجود القوات الأمريكية لمراقبة نشاطات إيران.
لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى … لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا.
من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران ودول الجوار الأخرى.
الحكومة ستنتظر إيضاحًا بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها.
تصريحات ترمب:
الرئيس ترمب قال في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) مساء أمس الأحد إنه يعتزم الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في العراق "لمراقبة إيران".
وصف إيران في المقابلة بأنها تمثل "مشكلة حقيقية".
الرئيس الأمريكي قال إن بلاده أنفقت "ثروة" على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، والتي زارها في ديسمبر/كانون الأول وإنه يجب على الولايات المتحدة الاحتفاظ بها.
إن "أحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها (قاعدة عين الأسد) هو أنني أريد مراقبة إيران.. لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية".
ردًا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادرًا على ضرب إيران، قال "لا، لأنني أريد أن أكون قادرًا على مراقبة إيران".
لا يصدق قادة الهيئات الاستخباراتية في بلاده بشأن ما يقولونه عن أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي، قائلًا "أنا أختلف معهم".
أجهزة الاستخبارات الأمريكية أخطأت عندما خلصت لنتائج أفادت بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
ترمب وسحب القوات:
تصريحات ترمب برغبته في الإبقاء على قاعدة عسكرية وقوات في العراق "لمراقبة" إيران، تتعارض مع اتجاهه نحو خفض الوجود العسكري لبلاده في المنطقة.
الرئيس الأمريكي أبدى أسفه في المقابلة بشأن "الحروب التي لا تنتهي" في سوريا وأفغانستان.
حريص على تقليص الوجود العسكري الأمريكي في البلدين على الرغم من تحذيرات مستشاريه العسكريين ورؤساء أجهزة المخابرات من اتخاذ خطوات من هذا القبيل.
الولايات المتحدة قد تعتمد بشكل كبير على عمل أجهزة المخابرات في أفغانستان والرد على التطورات في سوريا من القواعد الأمريكية في العراق.
دافع عن قراره بسحب قوات بلاده من سوريا ورفض تحديد جدول زمني للانسحاب الذي أثار انتقادات داخلية وقلقًا لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
بعض القوات التي ستنسحب من سوريا ستذهب إلى العراق حيث يمكنها مراقبة أي استئناف لنشاط تنظيم الدولة والجماعات المتشددة الأخرى و"سيعود بعضها في نهاية المطاف إلى الوطن".
قد يتم إرسال القوات الأمريكية مرة أخرى إذا عادت جماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة والقاعدة للظهور، قائلًا "سنعود إذا تعين علينا ذلك".
مستعد لإبقاء عدد صغير من الجنود في أفغانستان لأغراض تتعلق "بجمع استخبارات حقيقية".
تعليقًا على المحادثات التي أجرتها إدارة بلاده مع حركة طالبان الأفغانية وانتهت الأسبوع الماضي في الدوحة، قال ترمب إنه يصدق أنها تريد السلام، مشيرًا إلى أنهم "قد سئموا. الجميع مل. لا أحب الحروب التي لا نهاية لها".