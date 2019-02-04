الرئيس العراقي: ترمب لم يطلب إذنا من أجل "مراقبة إيران"

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأمريكية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".

الرئيس العراقي كان يعلق على تصريحات ترمب التي قال فيها إنه سيطلب من القوات الأمريكية في العراق "مراقبة" إيران.

أهم تصريحات الرئيس العراقي:

ترمب لم يطلب إذنًا من العراق حتى تقوم القوات الأمريكية على أراضيه بمراقبة إيران.

القوات الأمريكية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ومهمتها محددة في مكافحة الإرهاب.

ليس من ضمن الاتفاقات وجود القوات الأمريكية لمراقبة نشاطات إيران.

لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى … لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا.

من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران ودول الجوار الأخرى.

الحكومة ستنتظر إيضاحًا بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها.

تصريحات ترمب:

الرئيس ترمب قال في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) مساء أمس الأحد إنه يعتزم الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في العراق "لمراقبة إيران".

وصف إيران في المقابلة بأنها تمثل "مشكلة حقيقية".

الرئيس الأمريكي قال إن بلاده أنفقت "ثروة" على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، والتي زارها في ديسمبر/كانون الأول وإنه يجب على الولايات المتحدة الاحتفاظ بها.

إن "أحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها (قاعدة عين الأسد) هو أنني أريد مراقبة إيران.. لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية".

ردًا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادرًا على ضرب إيران، قال "لا، لأنني أريد أن أكون قادرًا على مراقبة إيران".

لا يصدق قادة الهيئات الاستخباراتية في بلاده بشأن ما يقولونه عن أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي، قائلًا "أنا أختلف معهم".

أجهزة الاستخبارات الأمريكية أخطأت عندما خلصت لنتائج أفادت بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

ترمب خلال زيارته إلى قاعدة عين الأسد في العراق

ترمب وسحب القوات: