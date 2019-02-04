إحالة أوراق 8 مصريين للمفتي بتهمة محاولة اغتيال السيسي وابن نايف

أحالت محكمة عسكرية مصرية الإثنين أوراق 8 أشخاص إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم بتهمة محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف.

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