إحالة أوراق 8 مصريين للمفتي بتهمة محاولة اغتيال السيسي وابن نايف

أحالت محكمة عسكرية مصرية الإثنين أوراق 8 أشخاص إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم بتهمة محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف.
التفاصيل
- جلسات المحاكمة عُقدت بشكل سرّي بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطيتها، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
- المتهمون المحالة أوراقهم للمفتي من بين 292 معتقلاً، في القضية المعروفة إعلامياً باسم تنظيم "ولاية سيناء"، يتهمون بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".
- وجهت للمتهمين تنظيم محاولتي اغتيال بحق السيسي.
- من بين المتهمين 6 ضباط شرطة.
- المحكمة حددت جلسة السادس من مارس/ آذار للنطق بالحكم في القضية.
- ادعت التحقيقات أن المتهمين خططوا لمحاولة اغتيال السيسي، من خلال خليتين، إحداهما موجودة في السعودية، لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة بصحبة الأمير السعودي محمد بن نايف داخل الحرم المكي، عن طريق مصريين موجودين في المملكة.
- أما محاولة عملية الاغتيال الأخرى المزعومة، فكانت عن طريق خلية تضم ستة ضباط شرطة مصريين، لاستهداف السيسي أثناء مروره في طريق عام، لدى تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمين الرئيس المصري، بصفتهم ضباط أمن مركزي.
- تشير أوراق القضية أيضا، حسب التقارير الإعلامية المصرية، إلى تهم أخرى تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون عدة مرات بجانب هجمات أخرى في نفس المحافظة.
- تعني إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة.
- من حق المتهمين الذين سيعاقبون بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا.