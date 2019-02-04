أمريكا تنشر أكثر من 3 ألاف جندي إضافي عند الحدود مع المكسيك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إنها سترسل أكثر من ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى الحدود مع المكسيك لمدة ثلاثة أشهر.

حماية الحدود:

البنتاغون أعلن أنه سيرسل 3750 جنديا لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود عند الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك.

الوزارة أضافت أن نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350 فردًا.

نشر الجنود يأتي بموجب أمر أصدره الرئيس دونالد ترمب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأقره عليه "القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان في 11 يناير/كانون الثاني".

بحسب البنتاغون، ستبقى القوات هناك حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل وستعمل على مساعدة القوات العسكرية لعناصر حرس الحدود المدنيين من خلال توفير الدعم اللوجستي وتثبيت سياج من الأسلاك الشائكة بطول 150 ميلًا تقريبًا.

الجدار والإغلاق الحكومي:

الإعلان يأتي قبل أيام من 15 فبراير/شباط، وهو الموعد الذي حدده الرئيس ترمب للكونغرس للموافقة على تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك ضمن تسوية دائمة للموازنة.

بناء الجدار الحدودي كان أحد الوعود الرئيسية لترمب خلال في حملته الانتخابية.

الديموقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، رفضوا مرارا طلبات ترمب لتمويل الجدار، مشيرين إلى أنّه جعل من مشروع الجدار حملة سياسية لشيطنة المهاجرين وإرضاء قاعدة أنصاره.

تسببت الأزمة بين ترمب والديمقراطيين في أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، لكن ترمب رضخ نهاية شهر يناير/ كانون الثاني ووافق على تمويل مؤقت للأجهزة الفدرالية من دون تخصيص أموال للجدار.

ترمب هدد بإغلاق الحكومة مرة ثانية أو إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني ما لم يتوصل النواب إلى اتفاق بشأن الوضع الأمني على الحدود بحلول 15 فبراير/ شباط.

ترمب وحالة الاتحاد: