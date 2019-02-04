أمريكا تنشر أكثر من 3 ألاف جندي إضافي عند الحدود مع المكسيك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إنها سترسل أكثر من ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى الحدود مع المكسيك لمدة ثلاثة أشهر.
حماية الحدود:
- البنتاغون أعلن أنه سيرسل 3750 جنديا لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود عند الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك.
- الوزارة أضافت أن نشر هذه القوة سيزيد العدد الإجمالي للقوات العاملة في دعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود إلى ما يقارب 4350 فردًا.
- نشر الجنود يأتي بموجب أمر أصدره الرئيس دونالد ترمب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأقره عليه "القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان في 11 يناير/كانون الثاني".
- بحسب البنتاغون، ستبقى القوات هناك حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل وستعمل على مساعدة القوات العسكرية لعناصر حرس الحدود المدنيين من خلال توفير الدعم اللوجستي وتثبيت سياج من الأسلاك الشائكة بطول 150 ميلًا تقريبًا.
الجدار والإغلاق الحكومي:
- الإعلان يأتي قبل أيام من 15 فبراير/شباط، وهو الموعد الذي حدده الرئيس ترمب للكونغرس للموافقة على تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك ضمن تسوية دائمة للموازنة.
- بناء الجدار الحدودي كان أحد الوعود الرئيسية لترمب خلال في حملته الانتخابية.
- الديموقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، رفضوا مرارا طلبات ترمب لتمويل الجدار، مشيرين إلى أنّه جعل من مشروع الجدار حملة سياسية لشيطنة المهاجرين وإرضاء قاعدة أنصاره.
- تسببت الأزمة بين ترمب والديمقراطيين في أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، لكن ترمب رضخ نهاية شهر يناير/ كانون الثاني ووافق على تمويل مؤقت للأجهزة الفدرالية من دون تخصيص أموال للجدار.
- ترمب هدد بإغلاق الحكومة مرة ثانية أو إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني ما لم يتوصل النواب إلى اتفاق بشأن الوضع الأمني على الحدود بحلول 15 فبراير/ شباط.
ترمب وحالة الاتحاد:
- من المتوقع أن يتحدث ترمب عن الهجرة وإقامة جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء.
- تسببت الأزمة بشأن الجدار في تأجيل الخطاب السنوي لحالة الاتحاد والذي كان من المقرر أن يلقيه ترمب في مجلس النواب يوم 29 يناير/ كانون الأول الماضي.
- رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي تنتمي للحزب الديمقراطي، قالت إنها لن تسمح بالتصويت التقليدي على دعوة الرئيس لإلقاء الخطاب أمام مجلس النواب، متراجعة بذلك عن دعوة سابقة.
- بيلوسي قالت إنها لن تسمح بإلقاء الخطاب طالما استمر الإغلاق الحكومي.
- ترمب رد على بيلوسي بمنع أعضاء الكونغرس من استخدام طائرات القوات الجوية أو الطائرات الحكومية مراعاة لظروف الإغلاق الحكومي.
- وزارة الدفاع كانت قد وافقت في أكتوبر/تشرين الأول على نشر هذه القوة على الحدود مع المكسيك وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
- وحظي الإجراء بدعم مؤيدي ترمب ومنهم أعضاء جمهوريون في الكونغرس.
- وجاء في بيان وزارة الدفاع أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان أقر نشر القوة في 11 يناير/كانون الثاني.