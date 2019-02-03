نيويورك تايمز: عداوة خليجية تعبث لإفشال استضافة قطر لكأس العالم
3/2/2019
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن ثمة عداوة خليجية تتحرك في الخفاء لإفشال استضافة قطر لمونديال 2022.
أبرز ما أوردته الصحيفة:
استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 أخذ بعدا آخر منذ المقاطعة التي فرضتها دول الحصار الأربع على قطر منذ يونيو/حزيران 2017.
استضافة قطر للمونديال أصبحت وكيلا في النزاع الجيوسياسي الأوسع نطاقا الذي يغير الخليج.
الهدف من النزاع الرياضي هو إفشال البطولة أو "إذلال قطر" من خلال إجبارها على مشاركة الحدث الرياضي الكبير مع أعدائها السياسيين.
الحصار المفروض على قطر أضاف بعدا جديدا لصناعة متخصصة تجني منها شركات الاستشارات والجهات النافذة الأخرى ملايين الدولارات من خلال جهودها لتغيير الرأي العام لصالح الدول التي تمولها أو تغير الرأي العام ليصبح معاديا للدول التي تنافس مموليها.
شركة "كورنرستون غلوبال أسوشياتس"، وهي شركة استشارات مقرها لندن، تحولت من محاولة دعم قطر في عام 2010 إلى المشاركة في نشر مقالات معادية للدوحة في عام 2017.
"كورنرستون غلوبال أسوشياتس" تبنت حملة في وسائل إعلام بريطانية شهيرة في عام 2017 للتشكيك في قدرة قطر على استضافة كأس العالم في عام 2022.
صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إنها تلقت دفعات عدة من الوثائق من مصدر مجهول على مدار العام الماضي، مضيفة أن المصدر قال لعدة أشهر إنه على صلة بشركة "كونرستون غلوبال".
نطاق وتخصص الحملة الرامية للإضرار باستضافة قطر لكأس العالم اتضحت ملامحها في وثائق أظهر علاقات وثيقة بين "كورنرستون غلوبال أسوشياتس" وأشخاص وشركات في الإمارات العربية المتحدة.
أظهرت وثيقة خاصة بشركة الاستشارات البريطانية خطة لإنتاج تقرير يربط قطر بجماعة الإخوان المسلمين.
ناقشت وثائق عدة أخرى جهودا لنشر مقالات في وسائل إعلام بريطاني تهدف لتدمير سمعة قطر.
غانم نسيبة، رئيس شركة "كورنرستون غلوبال أسوشياتس" منحازا في النزاع الخليجي ضد قطر.
غانم نسيبة له علاقات وثيقة بالصفوة الحاكمة في الإمارات، ولديه صلات قرابة بوزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبة والسفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة.
كورنرستون حصلت على تحويل مالي عبر الإنترنت من الإمارات بقيمة مليون دولار في عام 2015، وفقا لوثائق اطلعت عليها نيويورك تايمز.
أحد مشاريع كورنرستون الأكثر طموحًا منذ بدء الحصار الخليجي شمل التوصل إلى اتفاق بين "كورنرستون" و "مايك هولتزمان"، مسؤول العلاقات العامة البارز الذي عمل مع حملة قطر 2022، للإفصاح عن معلومات ضارة حول استضافة قطر لكأس العالم مقابل مبلغ مليون دولار.
وثيقة أظهرت أن "مايك تواصل مع غانم نسيبة بعد نشر تقرير في هيئة الإذاعة البريطانية، قائلا إن لديه معلومات بشأن مخالفات متعلقة بملف قطر لدى "فيفا" وأنه مستعد لبيعها".
الوثيقة أظهرت أن "مايك أوضح نه لم يعد يعمل في قطر وأنه لم يحصل على مقابل مادي لبعض العمل الذي أنجزه وأنه يشعر بتعرضه للخداع".
على الرغم من سنوات من الدعاية السلبية، نجحت قطر في الصمود في وجه كل تحدٍ يستهدف استضافتها لكأس العالم.
أعمال التشييد تواصلت في ثمانية ملاعب تعتزم إقامة البطولة عليها.
خلفيات
قطر فازت عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وهي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز.
مباريات البطولة ستجري في الفترة من 21 من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 من ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.
منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشمل السعودية والإمارات، في ظل السجل الحقوقي السيء للبلدين.
السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو/حزيران 2017، ما عّقد من إمكانية تقاسم المباريات مع جاراتها في حال إقامة بطولة موسعة.