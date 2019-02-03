مصر: برلمانيون يطلبون تعديل الدستور لتمديد حكم السيسي

قدم برلمانيون مصريون، اليوم، طلبا رسميا لرئيس مجلس النواب على عبد العال "لتعديل بعض مواد الدستور" لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما نقل الموقع الرسمي للبرلمان.

التفاصيل:

حان الوقت لان يكون هناك نائب لرئيس الجمهوريه في مصر ، وحان الوقت لان يكون تمثيل المراه مناسبا في مصر بعد أن اثبتت أن عطائها للوطن لايقل عن عطاء الرجال ، وحان الوقت لان يكون لدينا مجلس واحد للاعلام وان يتوقف الصراع الحاصل بين الهيئات الثلاث

— مصطفى بكري (@BakryMP) February 2, 2019