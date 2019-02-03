محامو الشيخ سلمان العودة يتخوّفون من حُكم سعودي بإعدامه

يتخوف محامو الداعية السعودي سلمان العودة من أن يُحكم عليه بالإعدام في محاكمة تعقد اليوم الأحد، على خلفية تغريدة كتبها على "تويتر" عن الأزمة بين الرياض والدوحة.

وأصدر محامو العودة (ثلاثة فرنسيين هم فرنسوا زيمراي، مارك بونان، جيسيكا فينيل) بيانًا في باريس، أمس السبت، أشاروا فيه إلى أن محاكمة العودة تأتي في إطار سياسة الاضطهاد القضائي ضد المعارضين في السعودية.

أبرز ما ورد في بيان المحامين:

محاكمة سلمان العودة ليست عملا معزولًا، بل تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي تقوم بها السلطات السعودية ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي.

اتصلنا بالعديد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة لكي يطالبوا علنا السلطات السعودية بإطلاق سراح سلمان العودة على الفور.

تصريحات المحامي فرنسوا زيمراي:

لا نعرف السبب وراء الدعوة لعقد هذه الجلسة. يمنع على المحامين السعوديين الاتصال مع الخارج.

قد تكون جلسة عادية، كما قد تكون جلسة نطق بالحكم النهائي.

العودة "يمكن أن يُحكم عليه بالموت" لأنه نشر في سبتمبر/أيلول الماضي تغريدة على حسابه على تويتر يشيد فيها باحتمال إنهاء الأزمة بين الرياض والدوحة.

تغريدة تسبت في اعتقال الشيخ العودة

خلفيات: