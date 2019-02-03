مؤسسة سعودية في الإمارات تشيد بـ 3 جامعات إسرائيلية

ذكرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على "تويتر"، أن مؤسسة سعودية صنفت 3 جامعات إسرائيلية ضمن المراكز الـ 10 الأولى في المجالات البحثية.
مؤسسة سعودية صنفت 3 جامعات إسرائيلية ضمن المراكز ال10 الأولى في المجالات البحثية
قام "مركز تصنيف جامعات العالم"، وهو ثمرة مبادرة سعودية ويتخذ من دولة الإمارات مركزا له، بإدراج ٣ جامعات إسرائيلية في قائمة صدرت عنه في ٢٠١٧ لتصنيف الجامعات العالمية بحسب جودتها في المواضيع البحثية pic.twitter.com/ijeGaT22lT
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 1, 2019
يشار إلى أن جامعات "إسرائيل" تحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، لكن الغزل السعودي الإسرائيلي بدأ في التنامي بشكل "علني" خلال الفترة الماضية وهو ما برز في تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك "بعض" السعوديين المؤيدين للتطبيع.