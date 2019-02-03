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سياسة

مؤسسة سعودية في الإمارات تشيد بـ 3 جامعات إسرائيلية

تصنيف مؤسسة سعودية مقرها الإمارات لـ 3 جامعات إسرائيلية
تصنيف مؤسسة سعودية مقرها الإمارات لـ 3 جامعات إسرائيلية
3/2/2019

ذكرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على "تويتر"، أن مؤسسة سعودية صنفت 3 جامعات إسرائيلية ضمن المراكز الـ 10 الأولى في المجالات البحثية.

التفاصيل بحسب "إسرائيل بالعربية":
  • "مركز تصنيف جامعات العالم"، وهو مركز سعودي ويتخذ من دولة الإمارات مركزًا له، قام بإدراج ٣ جامعات إسرائيلية في قائمة صدرت عنه في ٢٠١٧ لتصنيف الجامعات العالمية بحسب جودتها في المواضيع البحثية.
  • التصنيف يتضمن ألف جامعة متفوقة عالميًا، في 227 مجالًا بحثيًا في العلوم الطبيعية والاجتماعية.
  • معهد التخنيون، حصد المركز الأول في مجال الهندسة الفضائية، والمركز الرابع في علوم الحاسوب "النظرية والأساليب"، والمركز الثامن في علوم الحاسوب "الأنظمة المعلوماتية".
  • الجامعة العبرية، حصدت المركز الرابع في علم المنطق.
  • جامعة تل أبيب، وحصلت على المركز السادس في مجال الفيزياء "السوائل والبلازمات"، والمركز السابع في علوم الحاسوب "النظرية والأساليب".

يشار إلى أن جامعات "إسرائيل" تحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، لكن الغزل السعودي الإسرائيلي بدأ في التنامي بشكل "علني" خلال الفترة الماضية وهو ما برز في تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك "بعض" السعوديين المؤيدين للتطبيع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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