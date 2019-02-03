شاهد: نائبة ديمقراطية أمريكية تعلن ترشحها للرئاسة في 2020

أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي غابارد ترشحها رسميًا في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل، وأطلقت حملتها الانتخابية من هاواي التي مثلتها في الكونغرس منذ عام 2013.
ما القصة؟
- تولسي قالت لحشد إنها تخوض منافسة في مواجهة "ساسة أقوياء وشركات جشعة" وتعهدت باستعادة "الكرامة والشرف والاحترام للرئاسة".
- تولسي: "انضموا لي في وضع روح الخدمة هذه فوق الذات في الصدارة والوقوف ضد قوى الجشع والفساد".
من هي غابارد؟
- تولسي غابارد (37 عامًا) شاركت في حرب العراق وتتسم علاقاتها بالحزب بالتقلب وستنضم بذلك إلى قائمة الديمقراطيين الليبراليين الذين يسعون للحصول على ترشيح الحزب للمنصب.
- تولسي أمريكية تنحدر من أصول من ساموا وهي أول هندوسية تنتخب نائبة في الكونغرس.
- النائبة الأمريكية تصدرت عناوين الصحف في عام 2016 بالانسحاب من منصب قيادي في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي بسبب قرار الحزب تقليل عدد المناظرات بين المرشحين الرئاسيين هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز في خطوة قال محللون إنها ساعدت كلينتون.
- تولسي تواجه منافسة قوية مع مرشحين آخرين في الحزب ينتهجون سياسات مشابهة مثل كامالا هاريس وإليزابيث وارن.
- النائبة دأبت على معارضة التدخل الأمريكي في سوريا والإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد. وذهبت لمقابلة الأسد سرا في يناير/ كانون الثاني 2017 مما أثار انتقادات البعض داخل حزبها.
- لم تظهر استطلاعات الرأي حتى الآن وجود تأييد كبير لتولسي كما ظهرت مؤشرات على وجود مشكلات في حملتها الانتخابية الوليدة مثل استقالة مديرة الحملة بعد أسابيع من الخلافات.
- تولسي خدمت في العراق والكويت مع وحدة طبية ميدانية لحرس هاواي الوطني وهي خبرة غذت آراءها في السياسة الخارجية المتعلقة بعدم التدخل في الدول الأخرى.
- تولسي انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 لعدم انتهاجه موقفا أكثر صرامة مع السعودية بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي. وانتقدت الإدارة الأمريكية لدعمها السعودية في حرب اليمن.