شاهد: نائبة ديمقراطية أمريكية تعلن ترشحها للرئاسة في 2020

أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي غابارد ترشحها رسميًا في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل، وأطلقت حملتها الانتخابية من هاواي التي مثلتها في الكونغرس منذ عام 2013.

ما القصة؟

تولسي قالت لحشد إنها تخوض منافسة في مواجهة "ساسة أقوياء وشركات جشعة" وتعهدت باستعادة "الكرامة والشرف والاحترام للرئاسة".

تولسي: "انضموا لي في وضع روح الخدمة هذه فوق الذات في الصدارة والوقوف ضد قوى الجشع والفساد".

من هي غابارد؟