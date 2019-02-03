رئيس حكومة السودان: مطالب المحتجين مشروعة لكن بالانتخابات

خفف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى من موقف الحكومة إزاء الاحتجاجات المناهضة لها، والتي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، واصفًا دعوات المتظاهرين لتحسين أحوال المعيشة بأنها "مشروعة".

لكنه أكد في الوقت ذاته خلال تصريحات للصحفيين في العاصمة الخرطوم أمس السبت، أن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الانتخابات.

وتأتي تصريحات موسى عقب أحدث حالة وفاة مرتبطة بالمظاهرات، إذ توفي مدرس في الحجز بعد إلقاء القبض عليه شرقي السودان، وفق قول عائلته، أمس.

ولم يبد البشير أي إشارة على أنه مستعد للتخلي عن أي من سلطاته، وألقى بمسؤولية المظاهرات على عملاء أجانب وتحدى معارضيه للسعي إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب، في حين تبنى رئيس حكومته موقفًا مخففًا.

تصريحات رئيس الوزراء السوداني:

بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها.

هناك مشكلات ويجري العمل على حلها. (أشار إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات).

لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتًا يجب أن يسمع ويجب أن يحترم.

رغم وجود مزيدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة.

هناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدون منا قلبًا مفتوحًا وصدرًا واسعًا.

نؤكد أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات ونحن على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية.

أي سبيل غير الانتخابات لحسم الأزمة السودانية سيؤدي لنهايات مؤلمة ووبال عميق.

يجب عدم الانسياق وراء وسائل التواصل الاجتماعي أو الانقياد لما تبثه من كرهية بين الشعب والحكومة.

انفصال جنوب السودان قبل سنوات سبب رئيسي في الأزمة الاقتصادية التي ضربت السودان (الجنوب يستحوذ على ثلاثة أرباع النفط المنتج).

الأمن السوداني استخدام قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين (رويترز)

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