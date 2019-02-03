تونس تغلق مدرسة قرآنية: تعرف على الأسباب!

أعلنت السلطات في تونس، اليوم الأحد، ضبط مدرسة قرآنية ثبت تورطها في الإتجار بالبشر وممارسة العنف ضد أطفال، حسب بيان للوزارة.

التفاصيل:

وزارة الداخلية قالت إنها ضبطت مدرسة قرآنية بمنطقة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) متورطة في ارتكاب انتهاكات بحق أطفال، وشباب تؤويهم في ظروف غير ملائمة كما تخضعهم للاستغلال الاقتصادي.

الوزارة أوضحت في البيان، أن وحدات أمنية عثرت في المدرسة "على 42 شخصا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عام و27 راشدا بين 18 و35 عاما، تبين أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة".

أفادت الوزارة بأنهم يتعرضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي، وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة.

الوزارة نقلت عن طبيب الصحة العمومية الذي عاينهم إن البعض من الأطفال مصابون بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل.

أعلنت الداخلية عن الاحتفاظ بصاحب المدرسة بعد إذن النيابة العامة من أجل "الاتجار بالأشخاص، وبالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف" ومن أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

أذنت الداخلية بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة.

#تونس مسموح فيها بعبادة الشيطان والالحاد والمثلية الجنسية والدعارة والبغاء واللواط والسحاق وحرية المعتقد. تونس تحمي كل الأقليات وتخاف منهم من اليهود والمسيحيين والمثليين والسحاقيات وعبدة الشيطان وتجار المخدرات وبارونات الفساد. لكنها تستأسد على حفظة القرآن والملتحين والمنقبات. — محمد هنيد (@MohamedHnid) February 3, 2019

صدمة

خبر الكشف عن المدرسة وممارساتها أحدث صدمة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل استنكر الاتهامات الموجهة إلى المدرسة، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد عقلية الاستبداد وتجفيف منابع التدين.

النائب البرلماني عن "حراك تونس" والأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية قال إن احتجاز أطفال في مدرسة هو سلوك خطير ومخالف للقانون.

بعد ثورة عام 2011 انتشرت المدارس والجمعيات القرآنية بشكل واسع مستفيدة من مناخ الحرية، غير أن الحكومة بدأت بحملة تعقب للجمعيات وأمر القضاء بإغلاق بعضها.

وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم قال في تصريح إذاعي اليوم الأحد، إن المدرسة "القرآنية" بالرقاب تأسست بعد الثّورة في إطار مرسوم 2011 الخاص بتكوين الجمعيات والذي منح الحرية المطلقة لمثل هذه الجمعيات من دون تدخل من الوزارة.

وزير الشؤون الدينية التونسية أحمد عظوم "يتبرأ " من الجمعية القرآنية المشبوهة ويقول انها لا تخضع لوزارته بل لقانون الجمعيات

هذا اش قدره ربي يعلق على كارثة بكل المقاييس تتعلق بحياة أطفال ومستقبلهم وتجنيدهم وابتلائهم بأمراض ! — Khaoula Boukrim 🇹🇳 (@khawlamagrebi) February 3, 2019