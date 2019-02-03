الجزائر: بوتفليقة على أعتاب ولاية خامسة "محسومة"

استنفرت الأحزاب الجزائرية نهاية الأسبوع قياداتها من أجل حسم موقفها من انتخابات الرئاسة.

وبدا خيار الموالاة محصورا في دعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في وقت ظهرت المعارضة "تائهة" بين عدة خيارات.

الموالاة

الحدث الأبرز كان إعلان قادة أحزاب ما يسمى التحالف الرئاسي الحاكم ترشيح رئيس الجمهورية لولاية خامسة، بعد فترة تردد دامت أشهر.

جاء ذلك مساء السبت في بيان وقعه معاذ بوشارب، منسق حزب جبهة التحرير الوطني، وأحمد أويحي، رئيس الوزراء وأمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعمر غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر"، وعمارة بن يونس أمين عام "الحركة الشعبية الجزائرية".

يرى أصحاب البيان أن بوتفليقة يبقى الخيار الأفضل للبلاد حاليا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية فضلا عن أنه الوحيد الذي يحظى "بإجماع شعبي" بعد مسيرة في الحكم دامت عقدين كاملين.

رد رئيس الوزراء أحمد أويحي صبيحة السبت على تعليقات المعارضة بشأن الوضع الصحي الصعب للرئيس بالقول إنه يحكم منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013 وهناك حصيلة إيجابية لفترة حكمه.

يحظى مشروع الولاية الخامسة للرئيس الجزائري بدعم عدد آخر من أحزاب الموالاة ومنظمات لرجال الأعمال ونقابات إلى جانب أكبر تجمع للطرق الصوفية في البلاد.

رغم ترشيحه من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم يلتزم بوتفليقة (81 سنة)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، الصمت بشأن الترشح كما لم يسحب استمارات التوكيلات من وزارة الداخلية، فيما يقول أويحي إن إعلان موقفه "وشيك" من خلال رسالة للمواطنين.

تنتهي المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح أمام المحكمة الدستورية في 3 مارس/ آذار القادم.

المعارضة