الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بناء جدار جديد على الحدود مع غزة

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي البدء في بناء جدار جديد على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، في خطوة تضيق الخناق على الجيب الساحلي الصغير الذي يعاني جراء حصار جائر منذ العام 2006.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو:

خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة.

الجدار الذي يتوقع أن يرتفع ستة أمتار عن الأرض "سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا".

أتعهد ألا تؤثر الانتخابات المقبلة على القرارات الأمنية.

إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، فسنتخذ القرارات حتى خلال فترة الانتخابات ولن نتردد في التحرك.

بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي:

العمل على بناء الجدار سيبدأ الخميس.

الجدار فوق الأرض سيضم عند طرفه الغربي جدارا بحريا مقوّى في مياه المتوسط يهدف إلى "منع الفلسطينيين من شن هجمات عبر المياه".

الجدار سيكون هائلا وقوياً بشكل خاص.

ومن المقرر أن يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كيلومترا يجري بناؤه كذلك لتبديد خطر بناء المقاتلين الفلسطينيين أنفاقا عابرة للحدود.

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