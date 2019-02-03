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الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بناء جدار جديد على الحدود مع غزة

مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
3/2/2019

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي البدء في بناء جدار جديد على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، في خطوة تضيق الخناق على الجيب الساحلي الصغير الذي يعاني جراء حصار جائر منذ العام 2006.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو:
  • خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة.    
  • الجدار الذي يتوقع أن يرتفع ستة أمتار عن الأرض "سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا".  
  • أتعهد ألا تؤثر الانتخابات المقبلة على القرارات الأمنية.      
  • إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، فسنتخذ القرارات حتى خلال فترة الانتخابات ولن نتردد في التحرك. 
بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي:
  • العمل على بناء الجدار سيبدأ الخميس.      
  • الجدار فوق الأرض سيضم عند طرفه الغربي جدارا بحريا مقوّى في مياه المتوسط يهدف إلى "منع الفلسطينيين من شن هجمات عبر المياه".    
  • الجدار سيكون هائلا وقوياً بشكل خاص.

ومن المقرر أن يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كيلومترا يجري بناؤه كذلك لتبديد خطر بناء المقاتلين الفلسطينيين أنفاقا عابرة للحدود.

خلفية    
  • في العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، قتلت قوات الاحتلال أربعة من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية(حماس) تمكنوا من العبور إلى إسرائيل من طريق البحر.
  • معلقون إسرائيليون: نتنياهو غير مستعد لأي تصعيد جديد في الأعمال العدائية مع حركة حماس قبل الانتخابات العامة المقررة في 9 أبريل/نيسان المقبل.
  • منذ نحو عام يحتشد الفلسطينيون بشكل شبه أسبوعي عند حدود القطاع المحاصر مع الأراضي المحتلة في احتجاجات مطالبة بحق العودة للفلسطينيين.
  • يطالب الفلسطينيون بالعودة إلى منازلهم التي أخرجت منها عائلاتهم منذ عام 1948، كما ينادون بإنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة.
  • منذ مارس/آذار 2018 وبدء "مسيرات العودة" قتل نحو ثلاثمئة فلسطيني برصاص جنود الاحتلال غالبيتهم على مقربة من الحدود والبعض الآخر نتيجة ضربات اسرائيلية.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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