أردوغان: ما قاله ولي العهد السعودي "كله كذب"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن خروج الكاتب الصحفي جمال خاشقجي من قنصلية بلاده في إسطنبول "كله كذب".

ووصف أردوغان أيضا ادعاءات وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير بشأن وجود متعاون محلي في قضية مقتل خاشقجي بأنها "كذب".

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني للرئيس التركي مع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، الأحد، في لقاء تطرق فيه للمستجدات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

أبرز تصريحات أردوغان

ما قاله ولي العهد السعودي بشأن خروج خاشقجي من القنصلية وما قاله الجبير بشأن متعاون محلي كله كذب.

السعودية مجبرة على تحديد قتلة خاشقجي والكشف عنهم للعلن إذا كان لديها عزة.

السلطات السعودية اضطرت لإقالة عادل الجبير من منصبه بعدما اطلعت على ما لدينا بشأن قضية خاشقجي.

لا أستطيع فهم الصمت الأمريكي تجاه الوحشية التي قتل بها خاشقجي وأسمعنا استخباراتهم التسجيلات.

لدينا تسجيل لجريمة اغتيال خاشقجي وعلى السلطات السعودية كشف تفاصيل الجريمة كاملة.

المتورطون بجريمة قتل خاشقجي 22 شخصًا والحكومة السعودية ملزمة بتقديم توضيحات.

استمعت لتسجيلات صوتية توثق لحظة مقتل خاشقجي ولا أستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء الجريمة.

جريمة قتل خاشقجي ليست جريمة عادية.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن الدول الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي، مقابل المال وصفقات السلاح.

تشاوش أوغلو: السعودية اضطرت للاعتراف بمقتل خاشقجي بفضل السياسات الشفافة التي اتبعتها تركيا

أبرز تصريحات تشاوش أوغلو خلال اجتماع بلدية "باي أوغلو" بمدينة إسطنبول

السلطات السعودية اضطرت للاعتراف بوقوع الجريمة بفضل السياسات الشفافة التي اتبعتها تركيا.

أين الجثة؟ هذا الشخص قُتل لكن جثته غير موجودة إلى الآن. ماذا فعلوا بها؟ النائب العام السعودي كان قد تحدث عن متعاون محلي. إذًا من هو المتعاون المحلي؟ يوجد هنا أمر غريب.

النائب العام السعودي قال إنهم سيرسلون إلى تركيا صورة تقريبية للمتعاون المحلي. لماذا صورة تقريبية؟ إذا كان هناك متعاون محلي، ما هو إسمه؟

تركيا تعرف من قتل خاشقجي وكيف، أمّا البلدان التي تعطي للجميع درسًا في حقوق الإنسان، تحاول اليوم التستر على جريمة قتل خاشقجي.

الدول الغربية التي رأت المال، بدأت بالصمت.. لأنهم يوقعون الاتفاقات واحدة تلو الأخرى، ويبيعون السلاح.. مع الأسف العالم مُنافق.

مقتل خاشقجي