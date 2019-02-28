مستشار ترمب يبحث في السعودية خطة السلام في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض أنّ جاريد كوشنر مستشار َ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى في الرياض محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكان كوشنر قد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة أمس.

وتشمل جولة كوشنر بالإضافة إلى السعودية وتركيا، كلا من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

التفاصيل:

زيارة كوشنر تأتي في إطار جولة إقليمية يرمي من ورائها إلى حشد التأييد لخطة واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فيما عرف إعلاميا بصفقة القرن.

الرئاسة الأمريكية قالت في بيان مقتضب إن كوشنر والمسؤولين السعوديين "ناقشوا، بناء على المحادثات السابقة، تعزيز التعاون بين الولايات المتّحدة والمملكة العربية السعودية وجهود إدارة ترمب لتسهيل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

رافق كوشنر كل من جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وبراين هوك، الممثّل الأمريكي الخاص إلى إيران.

هذا أول اجتماع لكوشنر مع العاهل السعودي ونجله منذ قُتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين أول 2018 في جريمة لطّخت صورة المملكة في العالم.

بنيامين نتنياهو يجتمع مع مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات (يسار)

تصريحات ترمب:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

في تصريحات من العاصمة الفيتنامية، أضاف ترمب أنه يود التوصل إلى ما يصفه كثيرون بالاتفاق المستحيل.

ترمب: "هناك فرصة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. عندما يدور الحديث عن صفقات صعبة، كنت أسمع طوال حياتي أن أصعب الصفقات هي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. يقولون إنه الاتفاق المستحيل".

ترمب: " أود التوصل إلى هذا الاتفاق. سنرى ما سيحدث. كنا ندفع أموالا كثيرة للفلسطينيين لكنني أوقفت ذلك منذ عامين. لماذا ندفع أموالا لأحد لا يتحدث في أمور جيدة".

مؤتمر وارسو:

خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط عُقد في وارسو منتصف فبراير/ شباط الماضي تطرّق كوشنر في جلسة مغلقة إلى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي ستكشف عنها إدارة ترمب رسمياً بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في 9 أبريل/ نيسان المقبل.

هيمن ملف إيران على مؤتمر وارسو الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر.

يقول نتنياهو إنّ هذا المؤتمر شكّل "منعطفاً تاريخياً" بسبب وحدة الموقف بين إسرائيل والدول العربية حيال إيران.

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