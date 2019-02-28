مؤسسات حقوقية دولية تنتقد سجل الإمارات في حقوق الإنسان

عقدت عدة منظمات حقوقية دولية ندوة في جنيف على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت خلالها سجل الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان.
التفاصيل:
- المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان طالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن المعتقلة علياء عبد النور، لأسباب صحية.
- كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن تعرض المعتقلين في الإمارات للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج.
- المركز قال إن المعتقلتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي احتجزتا في سجن سري لمدة شهر ووقع استجوابهما تحت التعذيب.
- المركز: نحن قلقون للغاية بشأن وضع النساء في السجون الإماراتية، تلقينا شهادات متتالية حول وضع النساء المحتجزات.
- المركز: شهود عيان أكدوا أن التعذيب الجسدي والنفسي ممنهج في المعتقلات الإماراتية وتشكو المعتقلات من توفير الأكل المناسب والعناية الصحية إضافة إلى نقص النظافة.
- المركز: الضرب داخل المعتقلات وسوء المعاملة ممنهج أيضا وهو ما دفع بعض السجينات إلى محاولة الانتحار.
- وثق المركز حالة كل من أمينة العبدولي ومريم البلوشي اللتين اعتقلتا في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015 واحتجزتا في معتقل سري لشهر وقد وقع استجوابهما تحت التعذيب وأرغمتا على التوقيع على اعترافات دون قراءة ما ورد في الوثائق.
- مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان قالت إن هناك 200 سجين رأي في الإمارات يتعرضون للتعذيب ويجبرون على تقديم اعترافات تحت الضغط.
- مؤسسة الكرامة أضافت أن الإمارات لم تسمح بإجراء تحقيق حقيقي والضحايا يتعرضون لممارسات تنتهك القوانين الدولية.
- مؤسسة الكرامة: هناك عمليات سجن واسعة النطاق وحرمان من الحريات وإجراءات قانونية تُجرم حرية التعبير في الإمارات.
- المؤسسة: واقع حقوق الإنسان مختلف عن الصورة التي تقدمها الإمارات.
قصة المعتقلة علياء:
- اعتقلت علياء عبد النور في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، وأدينت في عام 2017 بـ "الإرهاب" فيما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بـ " قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة".
- سلطات الإمارات أدانت علياء "بتمويل مجموعات جهادية، وإدارة مواقع إنترنت ونشر أخبار ومعلومات عنها".
- "رايتس ووتش" اتهمت السلطات الإماراتية بإساءة معاملة علياء المصابة بالسرطان وحرمانها من الرعاية الطبية الكافية.
- سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: يجب السماح لعبد النور بقضاء أيامها الأخيرة تحت إشراف عائلتها، وليس حراس السجن الذين يقيدونها إلى سرير في المستشفى.
- رايتس ووتش: يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراح علياء بالنظر إلى وضعها الحالي.
- المنظمة: عائلة علياء قالت إنها أجبرت على توقيع وثيقة تشير إلى رفضها للعلاج الكيميائي.
- المنظمة: علياء قالت إن قوات الأمن أخضعتها للمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.