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سياسة|الإمارات

مؤسسات حقوقية دولية تنتقد سجل الإمارات في حقوق الإنسان

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
28/2/2019

عقدت عدة منظمات حقوقية دولية ندوة في جنيف على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت خلالها سجل الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان.

التفاصيل:
  • المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان طالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن المعتقلة علياء عبد النور، لأسباب صحية.
  • كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن تعرض المعتقلين في الإمارات للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج.
  • المركز قال إن المعتقلتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي احتجزتا في سجن سري لمدة شهر ووقع استجوابهما تحت التعذيب.
  • المركز: نحن قلقون للغاية بشأن وضع النساء في السجون الإماراتية، تلقينا شهادات متتالية حول وضع النساء المحتجزات.
  • المركز: شهود عيان أكدوا أن التعذيب الجسدي والنفسي ممنهج في المعتقلات الإماراتية وتشكو المعتقلات من توفير الأكل المناسب والعناية الصحية إضافة إلى نقص النظافة.
  • المركز: الضرب داخل المعتقلات وسوء المعاملة ممنهج أيضا وهو ما دفع بعض السجينات إلى محاولة الانتحار.
  • وثق المركز حالة كل من أمينة العبدولي ومريم البلوشي اللتين اعتقلتا في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015 واحتجزتا في معتقل سري لشهر وقد وقع استجوابهما تحت التعذيب وأرغمتا على التوقيع على اعترافات دون قراءة ما ورد في الوثائق.
  • مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان قالت إن هناك 200 سجين رأي في الإمارات يتعرضون للتعذيب ويجبرون على تقديم اعترافات تحت الضغط.
  • مؤسسة الكرامة أضافت أن الإمارات لم تسمح بإجراء تحقيق حقيقي والضحايا يتعرضون لممارسات تنتهك القوانين الدولية.
  • مؤسسة الكرامة: هناك عمليات سجن واسعة النطاق وحرمان من الحريات وإجراءات قانونية تُجرم حرية التعبير في الإمارات.
  • المؤسسة: واقع حقوق الإنسان مختلف عن الصورة التي تقدمها الإمارات.
قصة المعتقلة علياء:
  • اعتقلت علياء عبد النور في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، وأدينت في عام 2017 بـ "الإرهاب" فيما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بـ " قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة".
  • سلطات الإمارات أدانت علياء "بتمويل مجموعات جهادية، وإدارة مواقع إنترنت ونشر أخبار ومعلومات عنها".
  • "رايتس ووتش" اتهمت السلطات الإماراتية بإساءة معاملة علياء المصابة بالسرطان وحرمانها من الرعاية الطبية الكافية.
  • سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: يجب السماح لعبد النور بقضاء أيامها الأخيرة تحت إشراف عائلتها، وليس حراس السجن الذين يقيدونها إلى سرير في المستشفى.
  • رايتس ووتش: يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراح علياء بالنظر إلى وضعها الحالي.   
  • المنظمة: عائلة علياء قالت إنها أجبرت على توقيع وثيقة تشير إلى رفضها للعلاج الكيميائي.   
  • المنظمة: علياء قالت إن قوات الأمن أخضعتها للمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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