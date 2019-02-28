شاهد: هنية يشكر مصر بعد الإفراج عن 4 شبان من حركة حماس

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الخميس، أنه تم الإفراج عن 4 شبان فلسطينيين كانوا قد اختطفوا في مصر أثناء مغادرتهم قطاع غزة عام 2015.

التفاصيل:

وصل الشبان الأربعة المفرج عنهم عبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة حيث كان في استقبالهم عشرات المواطنين، وتم نقلهم في سيارات مباشرة إلى مكتب هنية غرب مدينة غزة.

هنية في بيان صدر عن مكتبه: "رسميا الإفراج عن الأربعة، وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة".

أعرب هنية عن شكره "العميق للقيادة المصرية، على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين".

هنية لفت إلى أن الجهود نجحت في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم سالمين، دون الكشف عن هوياتهم.

لم يتطرق "هنية" إلى الجهة التي احتجزت الفلسطينيين الثمانية، أو تفاصيل عما إذا كان الإفراج تم عبر صفقة من عدمه.

القيادي في حماس صلاح البردويل قال في بيان إن "جهودا مضنية قادتها حماس على مدار سنوات تكللت بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين فقدت آثارهم في مصر قبل أكثر من 1280 يوما" دون مزيد من التفاصيل.

خلفية: