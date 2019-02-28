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سياسة

شاهد: هنية يشكر مصر بعد الإفراج عن 4 شبان من حركة حماس

28/2/2019

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الخميس، أنه تم الإفراج عن 4 شبان فلسطينيين كانوا قد اختطفوا في مصر أثناء مغادرتهم قطاع غزة عام 2015.

التفاصيل:
  • وصل الشبان الأربعة المفرج عنهم عبر معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة حيث كان في استقبالهم عشرات المواطنين، وتم نقلهم في سيارات مباشرة إلى مكتب هنية غرب مدينة غزة.
  • هنية في بيان صدر عن مكتبه: "رسميا الإفراج عن الأربعة، وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة".
  • أعرب هنية عن شكره "العميق للقيادة المصرية، على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين".
  • هنية لفت إلى أن الجهود نجحت في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم سالمين، دون الكشف عن هوياتهم.
  • لم يتطرق "هنية" إلى الجهة التي احتجزت الفلسطينيين الثمانية، أو تفاصيل عما إذا كان الإفراج تم عبر صفقة من عدمه.
  • القيادي في حماس صلاح البردويل قال في بيان إن "جهودا مضنية قادتها حماس على مدار سنوات تكللت بالإفراج عن الشبان الأربعة الذين فقدت آثارهم في مصر قبل أكثر من 1280 يوما" دون مزيد من التفاصيل.

خلفية:
  • في أغسطس/ آب 2015، اختطف مسلحون 4 فلسطينيين في منطقة "شمال سيناء"، من حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح، على الحدود بين القطاع ومصر.
  • كان قد تم احتجاز الشبان وجميعهم أعضاء في حماس في ظروف غامضة في أغسطس/ آب عام 2015 لدى دخولهم الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا، وهم عبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة وحسين الزبدة وياسر زنون.
  • آنذاك، حمّلت "حماس" السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة الشبان الأربعة، ودعتها إلى العمل على سرعة إطلاق سراحهم بحكم مسؤوليتها الأمنية.
  • تشهد العلاقات بين مصر وحماس التي تدير قطاع غزة تحسناً من نحو عام.
  • نجحت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالتوصل إلى تفاهم غير رسمي للتهدئة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.
  • عاد هنية إلى غزة الأربعاء بعد زيارة لمصر استمرت لنحو شهر، هي الأولى منذ انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، والتقى خلالها مع مسؤولين مصريين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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