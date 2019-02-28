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ترمب: امتنعت عن إبرام اتفاق مع كيم بعد مطالبته برفع العقوبات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
28/2/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس إنه امتنع عن إبرام اتفاق نووي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بسبب مطالب بيونغ يانغ غير المقبولة برفع العقوبات الأمريكية.

التفاصيل
  • ترمب التقى كيم على مدار يومين في ثاني قمة بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوي.
  • ترمب: كانوا يريدون في الأساس رفع العقوبات كلية لكننا لا نستطيع فعل ذلك.
  • غادر ترمب وكيم مقر المحادثات في فندق متروبول دون حضور غداء كان مقررا وعاد كل منهما إلى فندقه.
  • ترمب: أحيانا يتعين عليك الانسحاب وهذه واحدة من تلك المرات.. كان انسحابا وديا.
  • ترمب: ناقشت مع كيم تفكيك المنشأة النووية الرئيسية لكوريا الشمالية في يونغ بيون وهو ما يميل كيم لتنفيذه لكنه يريد تخفيف العقوبات.
  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: طلبنا من كيم المزيد لكنه لم يكن مستعدا لفعل ذلك.
  • ترمب: الولايات المتحدة سيمكنها تفتيش بعض المنشآت في كوريا الشمالية.
  • لم يخض ترمب في تفاصيل عمليات التفتيش تلك.
  • البيت الأبيض: القمة انتهت بدون اتفاق لكن فريق الجانبين سيجتمع مستقبلا.
  • ترمب غادر هانوي في وقت لاحق عائدا إلى واشنطن بينما ظل كيم في فيتنام في زيارة رسمية تستغرق يومين.
استعداد بلا اتفاق
  • كيم أعرب عن استعداده في وقت سابق خلال القمة عن تخليه عن السلاح النووي.
  • كيم في معرض رده على سؤال إن كان مستعدا للتخلي عن الأسلحة النووية: إذا لم أكن مستعدا لفعل ذلك لما كنت هنا الآن.
  • على الرغم من أن ترمب سبق أن قال إنه "غير متعجل" لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية ويريد التوصل للاتفاق الملائم مع كيم فقد كان البيت الأبيض واثقا بدرجة كافية من التوصل لاتفاق حتى إنه أدرج "مراسم توقيع اتفاق مشترك" على جدول الأعمال في ختام المحادثات.
  • انتهى أول اجتماع بين كيم وترمب في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي بإصدار بيان غير واضح تعهد فيه كيم بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.
  • لكن ذلك لم يعقبه تحقيق تقدم يذكر.
خلفية
  • يعد فشل التوصل لاتفاق خسارة لترمب الذي يعتبر نفسه صانعا للصفقات ويواجه ضغوطا في الداخل بسبب علاقاته مع روسيا وشهادة محاميه السابق مايكل كوهين الذي اتهمه بمخالفة القانون وهو في منصبه.
  • توقفت كوريا الشمالية عن إجراء تجارب نووية منذ نهاية عام 2017.
  • على الرغم من أن ترمب لمح بموقف أكثر مرونة قبيل اجتماع هانوي فإن منتقدين حذروا من أنه يخاطر بتبديد أوراق الضغط شديدة الأهمية على كوريا الشمالية إذا قدم الكثير وبسرعة شديدة.
  • مسؤولون في المخابرات الأمريكية: لا يوجد أي مؤشر على أن كوريا الشمالية ستتخلى عن ترسانتها من الأسلحة النووية بالكامل والتي تعتبرها عائلة كيم الحاكمة حيوية لاستمراريتها.
  • في وقت سابق خلال الاجتماع جلس كيم وترمب متقابلين على طاولة اجتماعات وبدا كلاهما واثقا من إحراز تقدم ولمح كيم إلى أنه مستعد للتخلي عن قنابله النووية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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