بالصفافير والطرق على الأواني.. غضب يجوب مصر ويتصدر "تويتر"

بعد حادث قطار محطة مصر، انتشرت دعوات للاحتجاج على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي" باستخدام الصفارات والطرق على الأواني، وسرعان ما انتقل صداها على منصات التواصل لتتصدر تويتر.
على بركة الله نبدا .. صفارات الانذار الاول !#اطمن_انت_مش_لوحدك#راجعين_التحرير#محطه_مصر pic.twitter.com/Jnibx9NSc8
— معتز مطر (@moatazmatar) February 27, 2019
https://twitter.com/Q_wadk/status/1100886691135582208?ref_src=twsrc%5Etfw
يا مصر اسلمي من شر أذرع الإخوان #خاف-انت طلعت-لوحدك pic.twitter.com/RJTLQDOh9O
— AZZa EZZat (@AZZaEZZat16) February 28, 2019
ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ pic.twitter.com/BhjziHX3in
— Heba (@bahlam1511) February 27, 2019
الثورة خلاص تحولت من هتاف مش "ناسيين" التحرير يا أولاد الوسخااااااا ..
لهتاف مش "نازلين" التحرير يا أولاد الوسخة.
اختلفت الهتافات ،، وبقي أولاد الوسخة زي ما هما.
#راجعين_التحرير
— Joe (@youssef_hussen) February 27, 2019
https://twitter.com/RodynaiM/status/1100868429182046215?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/nabil544nb43060/status/1100869035460313088?ref_src=twsrc%5Etfw
#اطمن_انت_مش_لوحدك 👉
اطمن_انت_مش_لوحدك 👉اطمن_انت_مش_لوحدك 👉
اطمن_انت_مش_لوحدك 👉اطمن_انت_مش_لوحدك 👉 pic.twitter.com/TgTcXwKrwb
— Heba Sobhy (@HebaSob51903447) February 27, 2019
#راجعين_التحرير
يااعني ماسمعناش حد منكم ياا اوسااخ pic.twitter.com/WS9LkEYRyp
— الشبح (@lkAl2gILFmCUUOG) February 27, 2019
طالبيه. الجيزه. عااااش 💪. #اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/kAf4VK4FYR
— mo fangary (@GreenGardenCo) February 27, 2019
الفاعلية نتائجها رائعة..لن يجلس المصريون كالفراخ في القفص ويشاهدون ذبح بعضهم واحد وراء واحد الى ان يأتي الدور عليهم ،لالحكم منقلب طاغية لن نكون جزائر آخرى ؛المصريون احرار واصحاب ثورات ويدوسوا على من يأتي عليهم ؛هم من هزموا التتار ،قهروا كل معتدي على الأمة#اطمن_انت_مش_لوحدك
— سمية الجناينى (@somayyaganainy) February 27, 2019
#اطمن_انت_مش_لوحدك الله أكبر pic.twitter.com/VJxXvdNJmc
— A (@Rahma62326042) February 27, 2019
#اطمن_انت_مش_لوحدك هكذا اصبح معني علم بلادي pic.twitter.com/yTOGd0uz20
— Mayada (@Mayadaeldeeb88) February 27, 2019
https://twitter.com/TaherMo28215370/status/1100879414211035136?ref_src=twsrc%5Etfw
دم الناس اللي اتبرعت بيّه سرقوه عشان يبعيوه..#اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/nmLGsdZQhP
— IBRaHIM (@5eiJaghhkGaVf9V) February 28, 2019
https://twitter.com/hamadaatta74/status/1100926431046127616?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hokska/status/1100888577217626113?ref_src=twsrc%5Etfw
ياكاسي العظام لحما بعد الممات نسألك برحمتك ان ترحم أجساد حرقت وهي على قيد الحياة يارب
صوره من حادث القطار بمحطة مصر اليوم😢😢 #اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/R9nUADG0IW
— محمد منصور بدران (@badran_online3) February 27, 2019
#اطمن_انت_مش_لوحدك
طفل فقد أمة امام عينة😢😢🤐 pic.twitter.com/f1LcLNIRzP
— Abdo Salem (@Abdo44818991) February 28, 2019
https://twitter.com/tg9xYCrg3MnFRS6/status/1100888891542904834?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/91R2MHcmk82gnDH/status/1100871779071991808?ref_src=twsrc%5Etfw
#اطمن_انت_مش_لوحدك
أحد الفديوهات من الكويت pic.twitter.com/d90CPr3olu
— عابر سبيل غلبان (@activemf) February 27, 2019
اظن ان الارقام دى هى اللى هتقول مين يطمن ومين يخاف ومين لوحده ومين معاه جمهور #اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/YBefBJkxvt
— Menna (@Menna48195770) February 28, 2019
https://twitter.com/Mahmoud42543930/status/1100894457002643459?ref_src=twsrc%5Etfw