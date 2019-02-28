بالصفافير والطرق على الأواني.. غضب يجوب مصر ويتصدر "تويتر"

بعد حادث قطار محطة مصر، انتشرت دعوات للاحتجاج على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي" باستخدام الصفارات والطرق على الأواني، وسرعان ما انتقل صداها على منصات التواصل لتتصدر تويتر.

"اطمن انت مش لوحدك":

عبر هاشتاج "#اطمن_انت_مش_لوحدك"، أطلق معتز مطر -إعلامي مصري يعمل بتركيا- حملة على منصات التواصل الاجتماعي دعا فيها المصريين للتعبير عن غضبهم من نظام السيسي، بعد حادث أمس الذي أودى بحياة 25 شخصًا وإصابة العشرات في محطة القطارات الرئيسية وسط القاهرة، وبعد أيام من إعدام 9 معارضين مصريين.

وفي ساعة محددة من ليل الأربعاء، استجاب عدد كبير من المصريين للحملة وقاموا باستخدام الصفارات والطرق على الأواني، تعبيرًا عن غضبهم، وانتشرت مقاطع مصورة وتدوينات عبر الهاشتاج الذي تصدر تويتر مصر بعد سويعات قليلة من إطلاقه، احتجاجًا على تردي الأوضاع في البلاد.

المغردون تدولوا مقاطع مصورة أظهرت تفاعل المواطنين الذين خرجوا من النوافذ والشرفات ومن فوق أسطح البيوت في العاصمة والمحافظات، مطلقين الصافرات الحقيقية أو عبر الهواتف الذكية، فيما ظهر آخرون وهم يطرقون على الأواني.

"راجعين التحرير":

من بين أبرز الهاشتاجات التي انتشرت أمس وشارك فيه النخبة، هاشتاج "#راجعين_التحرير" الذي برز بين الأكثر تداولًا على تويتر في مصر.

الهاشتاج بمثابة دعوة جديدة للرجوع إلى ميدان التحرير والقيام بثورة جديدة على نظام "أصبح حياة المصري أرخص فيه من فوائد البنوك".

المغرودون عبر هذا الهاشتاج تداولوا مقطعا مصورا للسيسي يتحدث فيه عن الـ ١٠ مليارات دولار التي كانت مخصصة لتطوير خطوط السكك الحديدة، لكنه رأى أن إيداع هذا المبلغ في البنك أفضل للحصول على فوائد بدل من صرفها على تحسين السكك الحديدية.

https://twitter.com/Q_wadk/status/1100886691135582208?ref_src=twsrc%5Etfw

مؤيدو السيسي يردون:

مؤيدو نظام السيسي في مصر ردوا بالتغريد عبر هاشتاج #خاف أنت_طلعت_لوحدك ردًا على حملة "اطمن انت مش لوحدك".

مدشنو الهاشتاج دافعوا عن السيسي، واتهموا من شارك في حملة معتز مطر بالتحريض ووصل ألمر إلى حد التهديد.

رافضو سياسات نظام السيسي علقوا أيضًا عبر الهاشتاج ساخرين من الاتهامات وحتى من اسم الهاشتاج نفسه، وأشار بعضهم إلى أن الحملة المضادة هي من صنع الأمن المصري.

يا مصر اسلمي من شر أذرع الإخوان #خاف-انت طلعت-لوحدك pic.twitter.com/RJTLQDOh9O — AZZa EZZat (@AZZaEZZat16) February 28, 2019

حادث قطار رمسيس:

خزان الوقود للقطار انفجر لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات واصطدامه بصدادة الأمان، وذلك أثناء وجود عدد كبير من الركاب كانوا بالانتظار على رصيف المحطة، ما نجم عنه حريق هائل، وفق وسائل إعلام محلية.

هيئة السكك الحديدية بمصر، أقرت في بيان بوجود "بعض الإصابات والوفيات"، دون أن تذكر رقمًا.

وزير النقل المصري هشام عرفات، استقال أمس وفق ما قالت الحكومة بعد ساعات من حادث القطار أودى بحياة 25 شخصًا وإصابة العشرات في محطة رمسيس المركزية في القاهرة.

مصر شهدت حوادث قطارات عديدة خلفت ضحايا خلال 17 عامًا، وصنفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن أسوأ 10 دول في مجال حوادث الطرق.

أبرز التعليقات على منصات التواصل:

الثورة خلاص تحولت من هتاف مش "ناسيين" التحرير يا أولاد الوسخااااااا ..

لهتاف مش "نازلين" التحرير يا أولاد الوسخة.

اختلفت الهتافات ،، وبقي أولاد الوسخة زي ما هما.

#راجعين_التحرير — Joe (@youssef_hussen) February 27, 2019

https://twitter.com/RodynaiM/status/1100868429182046215?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nabil544nb43060/status/1100869035460313088?ref_src=twsrc%5Etfw

الفاعلية نتائجها رائعة..لن يجلس المصريون كالفراخ في القفص ويشاهدون ذبح بعضهم واحد وراء واحد الى ان يأتي الدور عليهم ،لالحكم منقلب طاغية لن نكون جزائر آخرى ؛المصريون احرار واصحاب ثورات ويدوسوا على من يأتي عليهم ؛هم من هزموا التتار ،قهروا كل معتدي على الأمة#اطمن_انت_مش_لوحدك — سمية الجناينى (@somayyaganainy) February 27, 2019

https://twitter.com/TaherMo28215370/status/1100879414211035136?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hamadaatta74/status/1100926431046127616?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hokska/status/1100888577217626113?ref_src=twsrc%5Etfw

ياكاسي العظام لحما بعد الممات نسألك برحمتك ان ترحم أجساد حرقت وهي على قيد الحياة يارب

صوره من حادث القطار بمحطة مصر اليوم😢😢 #اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/R9nUADG0IW — محمد منصور بدران (@badran_online3) February 27, 2019

https://twitter.com/tg9xYCrg3MnFRS6/status/1100888891542904834?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/91R2MHcmk82gnDH/status/1100871779071991808?ref_src=twsrc%5Etfw

اظن ان الارقام دى هى اللى هتقول مين يطمن ومين يخاف ومين لوحده ومين معاه جمهور #اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/YBefBJkxvt — Menna (@Menna48195770) February 28, 2019

https://twitter.com/Mahmoud42543930/status/1100894457002643459?ref_src=twsrc%5Etfw