باكستان: إطلاق سراح الطيار الهندي كبادرة سلام

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ستطلق الجمعة سراح طيار هندي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.

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خان أمام البرلمان: سنطلق سراحه غدا كبادرة سلام.

أصبح الطيار، الذي قالت إسلام اباد إنه القائد بسلاح الجو أبهي ناندان، بمثابة وجه إنساني لأحدث تصعيد بعد الكشف عن مقاطع فيديو لعملية أسره ثم وهو رهن الاحتجاز.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: واشنطن تلعب دور وساطة سعيا لتهدئة الأجواء.

ترمب: كانا منطلقين وتدخلنا محاولين إيقافهما.

ترمب: نحن نتوسط محاولين مساعدتهما على الخروج من الأزمة.

خان دعا إلى إجراء محادثات مع الهند لمنع خطر حدوث "سوء في التقدير" بين الجيشين اللذين يمتلكان أسلحة نووية.

زيارة سعودية

شاه محمود قرشي، وزير خارجية باكستان، قال إن من المتوقع أن يزور نظيره السعودي البلاد حاملا رسالة خاصة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي زار باكستان والهند هذا الشهر.

تصريحات قرشي جاءت بعد قليل من قول ترمب إنه يتوقع "أخبارا طيبة إلى حد ما" فيما يتعلق بالصراع بين الهند وباكستان.

استمرار إطلاق النار

بينما كان ترمب يتحدث، قالت نيودلهي إن باكستان أطلقت قذائف هاون على منطقة خاضعة للهند في الواحدة ظهرا تقريبا (0730 بتوقيت غرينتش).

بيان للجيش الهندي: قوات من الهند وباكستان تبادلت أيضا إطلاق النار لأكثر من ساعة في منطقة بونتش في السادسة صباحا.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية اللفتنانت كولونيل ديفيندر أناند: رد الجيش الهندي بقوة وفعالية.

لكن إطلاق النار كان أقل بكثير مقارنة بقصف المدفعية الذي تبادله البلدان الأربعاء.

باكستان قالت إن إطلاق النار بدأ الليلة الماضية.

ملاجئ هندية

تعكف الهند على إقامة أكثر من 14 ألف ملجأ حصين للأسر التي تعيش قرب الحدود في ولاية جامو وكشمير -التي تسيطر عليها الهند-، بهدف الحفاظ على سلامتهم بالقرب من منازلهم بدلا من إجلائهم من المنطقة.

سلمت وزارة الخارجية الهندية مساء الأربعاء ملفا لباكستان قالت إن فيه تفاصيل عن معسكرات "لجماعة متشددة" تتخذ من باكستان مقرا لها ونفذت هجوم يوم 14 فبرابر شباط راح ضحيته 41 من القوات الخاصة بالشرطة الهندية.

طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي بأن يدرج في قائمته السوداء "مسعود أظهر" زعيم جماعة "جيش محمد" المسلحة، التي تتخذ من باكستان مقرا والتي أعلنت المسؤولية عن هجوم يوم 14 فبراير/شباط.

قلق دولي

يمثل التصعيد الأخير تدهورا مفاجئا في العلاقات بين البلدين، فرئيس الوزراء الباكستاني تحدث في نوفمبر/تشرين الثاني عن "إصلاح العلاقات" مع الهند.

في واشنطن حث البيت الأبيض "كلا الطرفين على اتخاذ خطوات فورية لعدم تصعيد الموقف".

وزير الخارجية مايك بومبيو قال في بيان إنه تحدث مع كل من وزيري خارجية الهند وباكستان.

البيان: بومبيو حث الجانبين على إعطاء الأولوية للتواصل المباشر وتجنب المزيد من النشاط العسكري.

دعت الصين والاتحاد الأوربي ودول أخرى أيضا إلى ضبط النفس.

وزير الخارجية الياباني: طوكيو قلقة إزاء الوضع المتدهور.

وزارة الخارجية الصينية: وزير الخارجية وانغ يي تحدث بالهاتف مع نظيره الباكستاني قرشي وعبر عن قلق عميق.

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