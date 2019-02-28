انتهاء قمة ترمب وكيم دون التوصل لاتفاق

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يتوصلا إلى اتفاق عقب انتهاء القمة التي جمعتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي.

التفاصيل:

البيت الأبيض قال إن ترمب وزعيم كوريا الشمالية لم يتوصلا إلى اتفاق هذه المرة لكن فريقيهما سيجتمعان مستقبلًا.

أنهى الزعيمان القمة مبكرًا قبل ساعات من الموعد المقرر سلفًا لانتهائها.

زعيم كوريا الشمالية أعرب في وقت سابق خلال القمة عن استعداه التخلي عن السلاح النووي.

كيم قال إنه لم يكن ليأتي إلى فيتنام ما لم يكن مستعدا لإبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، عقد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قمة في فيتنام استمرت على مدار يومين في ثاني لقاء بينها بعد قمة سنغافورة في يونيو/حزيران العام الماضي.

كيم في معرض رده على سؤال إن كان مستعدًا للتخلي عن الأسلحة النووية: إذا لم أكن مستعدًا لفعل ذلك لما كنت هنا الآن.

ترمب رد عليه قائلًا: ربما تكون هذه أفضل إجابة سمعتَها على الإطلاق.

الزعيمان جلسا في مواجهة أحدهما للآخر عبر مائدة مستديرة مع معاونيهما خلال القمة التي جمعتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي.

لم يدل كيم بتفاصيل بشأن ما سيستلزمه "نزع السلاح النووي"، لكنه قال إنه تحدث للتو مع ترمب بشأن اتخاذ إجراءات ملموسة.

كيم: آمل أن تمنحونا مزيدًا من الوقت للحديث. فحتى الدقيقة ثمينة.

ترمب عبر عن رضاه من وتيرة المفاوضات على الرغم من بعض الانتقادات من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة.

ترمب: أقول منذ البداية أن السرعة ليست مهمة بالنسبة لي.

ترمب: أقدر بشدة عدم اختبار أسلحة نووية أو صواريخ.. أقدر ذلك للغاية.

ترمب: لا نريد سوى إبرام الاتفاق الصحيح.

ترمب: كوريا الشمالية يمكن أن تصبح في حال التوصل لاتفاق قوة اقتصادية.

خلفية: