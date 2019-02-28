البنتاغون يركز على التهدئة بين الهند وباكستان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القائم بأعمال الوزير يركز على تهدئة التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان جراء غارات جوية وإسقاط باكستان لطائرتين حربيتين هنديتين.

تحرك أمريكي:

البنتاغون: باتريك شاناهان حث الهند وباكستان على تجنب مزيد من التحركات العسكرية.

البنتاغون في بيان: شاناهان تحدث مع مسؤولين كبار بالجيش الأمريكي بشأن الوضع.

البيان: شاناهان القائم بأعمال الوزير تركيزه منصب على نزع فتيل التوتر وحث كلا الدولتين على تجنب مزيد من التحركات العسكرية.

مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: مخاطر أن تقدم الهند وباكستان على مزيد من التحركات العسكرية مرتفعة بشكل غير مقبول.

المسؤول: الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تفاقم التوتر بين الهند وباكستان وتدعو الجانبين للتحرك فورا لنزع فتيل الوضع.

تحذير صيني:

وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، تحذيرًا إلى نيودلهي واسلام أباد من تصعيد التوتر.

وانغ عبر عن "قلقه العميق" بعد المعارك بين سلاحي الجو الباكستاني والهندي.

وانغ: على البلدين أن يبرهنا على ضبط النفس وينفذان بصدق التزامهما بمنع تدهور الوضع.

ملاجئ هندية:

الهند تبني أكثر من 14 ألف ملجأ حصين للأسر التي تعيش على امتداد حدودها مع باكستان في ولاية جامو وكشمير، بهدف الحفاظ على سلامتهم بالقرب من منازلهم بدلا من إجلائهم وسط دوي الانفجارات الناجمة عن قذائف المدفعية بالأعلى.

مهندسون تابعون للحكومة: العمل على الملاجئ، بدأ في يونيو/حزيران العام الماضي مع تدهور العلاقات بين الخصمين النوويين.

تُبنى الملاجئ تحت الأرض باستخدام الحديد والخرسانة وقد تصل تكلفتها إلى 60 مليون دولار في المجمل.

مسؤولون بحكومة الولاية: بني بالفعل مئات من تلك الملاجئ.

يعادل سمك جدران الملاجئ وأسقفها ثلاثة أمثال المنزل العادي وتحتاج عشرة أمثال احتياجه من الحديد.

خلفية: