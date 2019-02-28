الأمم المتحدة: قوات الاحتلال يجب أن تحاكَم على أعمال قتل في غزة

قال محققون تابعون للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

تقرير لجنة الأمم المتحدة:

اللجنة قالت في تقرير، اليوم الخميس، إن "قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات".

التقرير أضاف أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل، وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.

نظرة وداع من والدة الطفل الفلسطيني حسن شلبي الذي استشهد في غزة

"إسرائيل" تعلق:

"إسرائيل" رفضت التقرير الأممي حول اتهام جنودها بارتكاب جرائم حرب محتملة فيما يتصل بمقتل عشرات الفلسطينيين خلال مسيرات العودة، ووصفته بأنه ضرب من "مسرح العبث".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كتب على تويتر "المجلس يسجل أمثلة قياسية جديدة على النفاق والكذب انطلاقا من كراهية تصل إلى حد قهري لإسرائيل، الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

نتنياهو: حماس هي التي تطلق الصواريخ والقنابل على المدنيين الإسرائيليين، وتشن العمليات الإرهابية خلال التظاهرات العنيفة على السياج.

نتنياهو: الجنود سيواصلون حماية المواطنين الإسرائيليين بحزم من هجمات حماس والمنظمات الإرهابية التي تمولها إيران التي أعلنت نيتها لتدمير إسرائيل.

Prime Minister Benjamin Netanyahu made the following remarks:

Israel rejects outright the UN Human Rights Council report. The council is setting new records for hypocrisy and mendacity, out of an obsessive hatred of Israel, the only democracy in the Middle East. — PM of Israel (@IsraeliPM) February 28, 2019

إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية قال في بيان إن مجلس حقوق الإنسان "أصدر تقريرًا آخر عدائيًا وكاذبًا ومحرفًا ضد دولة إسرائيل".

كاتس: ليس بوسع أحد أن ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والالتزام بالدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة.

ترحيب فلسطيني:

الرئاسة الفلسطينية رحبت في بيان بتقرير الامم المتحدة وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

الرئاسة: التقرير يؤكد بأن اسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

الرئاسة: المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة.

الرئاسة: آن الأوان لمحاسبة اسرائيل على هذه الجرائم وأن لا تبقى دولة فوق القانون.

تعليق حماس:

حركة حماس دعت المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.

القيادي في حماس باسم نعيم: حماس ترحب بنتائج تحقيق الأمم المتحدة وتدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته.

نعيم: التقرير يؤكد أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين.

نعيم: رغم كل العقبات التي قام بها الاحتلال لوقف عمل اللجنة إلا أن الأمم المتحدة تمكنت من التواصل مع جميع المواطنين والمسؤولين المعنيين وخرجت بتقرير مهم، وندعو إلى الأخذ بالتوصيات في التقرير واستكمال الإجراءات ضد مجرمي الاحتلال.

الناطق باسم حماس حازم قاسم: الهيئات الدولية أمام اختبار حقيقي للقيام بمعاقبة الاحتلال، المطلوب ترجمة عملية لتوصيات تقرير الأمم المتحدة.

غارات على غزة:

طائرات الاحتلال الحربية، شنت سلسلة غارات، مساء الأربعاء، على موقع للمقاومة جنوب غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

طائرات مروحية تابعة للاحتلال أطلقت صاروخين تجاه موقع لكتائب القسام على ساحل البحر جنوب غربي دير البلح.

طائرات الاحتلال عاودت بعد دقائق قصف الموقع بأربعة صواريخ إضافية خلال غارتين منفصلتين، وسُمع دوي انفجارات هائلة إثر القصف.

الاحتلال زعم أن القصف جاء بعد إطلاق بالونات حارقة باتجاه مستوطنات الاحتلال سقط أحدها على منزل للمستوطنين وتسبب بوقوع أضرار به، وفق بيان الاحتلال.

صورة متظاهر فلسطيني بمثابة "أيقونة" مسيرات العودة (الأناضول)

مسيرات العودة: