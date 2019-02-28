اعتقال صحفيين خلال اعتصام ضد "الرقابة" في الجزائر

بعد ساعات، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد حكيم بلوار تأكيده إطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين، دون أن يوضح عددهم.