استمرار الاحتجاجات في السودان بالرغم من حظر التظاهر
28/2/2019
تظاهر المئات من السودانيين، الخميس، ضد حكم الرئيس عمر البشير في الخرطوم وأم درمان بالرغم من فرض السلطات السودانية حظرا على التظاهرات غير المرخصة.
وأعلن البشير الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد وأصدر سلسلة تعليمات لكبح الاحتجاجات، بما في ذلك حظر أي تظاهرة غير مرخصة. كما أعطى سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.
ماذا حدث؟
تظاهرات، الخميس، جاءت مع تشكيل السلطات لمحاكم طوارئ خاصة للتحقيق في المخالفات للأوامر التي يصدرها البشير، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى عشر سنوات في السجن.
استمر خروج المتظاهرين في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان في تحد للحظر وهم يهتفون بشعار "حرية سلام عدالة"، وفق شهود.
شهود عيان قالوا إن مناطق تشمل شارع الستين وحي شمبات في الخرطوم وأجزاء من أم درمان شهدت أكبر التجمعات منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
لفت شهود إلى أن شرطة مكافحة الشغب واجهت المتظاهرين في بعض المناطق بالغاز المسيل للدموع.
قال "صدِّيق" أحد المتظاهرين لـ "وكالة فرانس برس" الذي أعطى اسمه الأول فقط لأسباب أمنية "خرجنا اليوم لأن لا بديل أمامنا"، وأضاف "البديل الوحيد الذي نملكه هو إسقاط النظام. سوف نستمر بالرغم من حالة الطوارئ".
قال محامون لم يكشفوا عن هويتهم إن عدة متظاهرين تم اعتقالهم وسوقهم إلى محاكم الطوارئ.
خلفيات:
اندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتصاعدت إلى احتجاجات ضد الرئيس.
بحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصا منذ 19 ديسمبر/ كانون أول 2018. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن عدد قتلى الاحتجاجات 51.
كان الرئيس البشير الذي يواجه أكبر تحد منذ توليه الحكم قبل 30 عاما، حل الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي وعين 18 واليا جديدا بينهم 16 من كبار ضباط الجيش ومسؤولين أمنيين اثنين.
انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا فرض حالة الطوارئ ووصفتها بأنها "عودة للسودان إلى الحكم العسكري".
اعتبرت الدول الأربع في بيان مشترك أن هذه العودة "لا تخلق بيئة مساعدة لحوار سياسي جديد أو انتخابات ذات مصداقية".
رفض السودان البيان واعتبره "تدخلا" في شؤونه الداخلية، وقالت وزارة الخارجية السودانية إن "حالة الطوارئ لن تؤثر على حرية المواطنين وحقوقهم".