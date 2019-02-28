استمرار الاحتجاجات في السودان بالرغم من حظر التظاهر

تظاهر المئات من السودانيين، الخميس، ضد حكم الرئيس عمر البشير في الخرطوم وأم درمان بالرغم من فرض السلطات السودانية حظرا على التظاهرات غير المرخصة.

وأعلن البشير الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد وأصدر سلسلة تعليمات لكبح الاحتجاجات، بما في ذلك حظر أي تظاهرة غير مرخصة. كما أعطى سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.

الرئيس السوداني عمر البشير

ماذا حدث؟

تظاهرات، الخميس، جاءت مع تشكيل السلطات لمحاكم طوارئ خاصة للتحقيق في المخالفات للأوامر التي يصدرها البشير، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى عشر سنوات في السجن.

استمر خروج المتظاهرين في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان في تحد للحظر وهم يهتفون بشعار "حرية سلام عدالة"، وفق شهود.

شهود عيان قالوا إن مناطق تشمل شارع الستين وحي شمبات في الخرطوم وأجزاء من أم درمان شهدت أكبر التجمعات منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

لفت شهود إلى أن شرطة مكافحة الشغب واجهت المتظاهرين في بعض المناطق بالغاز المسيل للدموع.

قال "صدِّيق" أحد المتظاهرين لـ "وكالة فرانس برس" الذي أعطى اسمه الأول فقط لأسباب أمنية "خرجنا اليوم لأن لا بديل أمامنا"، وأضاف "البديل الوحيد الذي نملكه هو إسقاط النظام. سوف نستمر بالرغم من حالة الطوارئ".

قال محامون لم يكشفوا عن هويتهم إن عدة متظاهرين تم اعتقالهم وسوقهم إلى محاكم الطوارئ.

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