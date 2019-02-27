محاكم طوارئ وتغيير قادة عسكريين كبار بالسودان

أعلن السودان تشكيل نيابات ومحاكم طوارئ في أنحاء البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس عمر البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.

التفاصيل:

وكالة أنباء السودان ذكرت أن رئيس القضاء أصدر قرارًا بتشكيل نيابات ومحاكم للطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما أجرى البشير تعديلات في صفوف كبار قادة الجيش.

البشير قام بتبديل مناصب عدة أعضاء بالمجلس العسكري المؤلف من ثمانية أعضاء وعين الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرًا للدولة بوزارة الدفاع.

متحدث باسم الجيش اعتبر أن التعديلات "عادية وروتينية" وتتم من حين لآخر.

مظاهرات رغم الطوارئ:

نظم عشرات الأطباء احتجاجات سلمية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى الثلاثاء.

الأطباء رددوا شعارات في قاعات عدد من المستشفيات العامة وطالبوا بتنحي البشير.

واصلت مئات الطالبات الاحتجاج أيضًا في أقدم جامعة للبنات في السودان بمدينة أم درمان.

قلق دولي:

الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا، أصدرت بيانًا مشتركًا يعبر عن "القلق العميق" إزاء الوضع.

أبرز ما جاء بالبيان:

السماح لقوات الأمن بالتصرف بدون محاسبة سيزيد من تقويض حقوق الإنسان والحكومة والإدارة الاقتصادية الفعالة.

العودة إلى الحكم العسكري لا يخلق بيئة مناسبة لتجديد الحوار السياسي وإجراء انتخابات ذات مصداقية.

يتعين الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المستمرة.

نلاحظ التقارير المستمرة عن الاستخدام غير المقبول للذخيرة الحية وضرب المحتجين وإساءة معاملة المعتقلين.

لا يمكن تحقيق التوافق السياسي من خلال الاعتقال وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين.

لا تزال هناك حاجة واضحة لإصلاحات سياسية واقتصادية في السودان تكون شمولية تماما وتعالج الشكاوى المشروعة التي عبر عنها المحتجون.

خلفية: