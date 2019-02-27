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سياسة|أمريكا

مجلس النواب الأمريكي يتحدى "طوارئ" ترمب

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
27/2/2019

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء إعلان الرئيس، دونالد ترمب حالة الطوارئ، في خطوة تمثل تحديًا كبيرًا لجهود الأخير لبناء جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك.

التفاصيل:
  • خلال جلسة عقدتها، الثلاثاء، الجمعية العمومية لمجلس النواب، صوت 245 عضوًا لصالح مشروع قانون ينص على إلغاء "قانون حالة الطوارئ الوطنية" الذي وقعه ترمب في وقت سابق، بينما رفضه 182 آخرون.
  • المشروع يهدف إلى منع ترمب من استخدام التمويلات الاتحادية الموجود حاليًا والمخصصة لمشروعات أخرى، لبناء جدار على الحدود الجنوبية. 
  • مشروع القانون أرسل إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، للتصويت عليها خلال عدة أسابيع قادمة. ومن المتوقع ألا يمر بسهولة هناك، رغم أن بعض الجمهوريين قالوا إنهم سيؤيدون ذلك الإجراء. 
  • المشروع ينص  على إلغاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي أعلنها ترمب بدعوى أمن الحدود، وعلى عدم تخصيص رقم جديد أكثر من الرقم الذي تم تخصيصه من قبل من الميزانية لبناء الجدار الذي أراد الرئيس تشييده بين الولايات المتحدة والمكسيك.
  • بينما صوت كل الديمقراطيين لصالح المشروع في مجلس النواب، دعمه كذلك عدد من الجمهوريين، إذ انضم 13 عضوًا جمهوريًا إلى تأييد مشروع القانون.
حالة الطوارئ:
  • في 15 فبراير/شباط الجاري، وقع ترمب، قانون حالة الطوارئ الوطنية بعد أن رفض الكونغرس طلبه الحصول على 5 مليارات و700 مليون دولار للمساعدة في بناء الجدار الحدودي.
  • ترمب تعهّد الأسبوع الماضي باستخدام حق النقض ضد تشريع مجلس النواب إذا وافق عليه المجلسان.
  • سبق لترامب أن أدرج بناء جدار على حدود البلدين، بندًا أساسيًا في حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.
  • العديد من الديمقراطيين والجمهوريين، اعتبروا أن الرئيس أساء استخدام السلطة، وتُجرى اتصالات لإصدار "بيان مشترك" يرفض إعلان حالة الطوارئ.
  • ولايات عدة بينها كاليفورنيا ونيويورك، أعلنت عزمها اللجوء إلى القضاء لمواجهة خطوة ترمب.
  • الجمهوريون في مجلس النواب يقولون إن هناك أزمة على الحدود تبرر إعلان ترمب، إلا أن الديمقراطيين على الجانب الآخر يقولون إن الأزمة مصطنعة ووصفوا ذلك الإعلان بأنه ينتهك الدستور.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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