مجلس النواب الأمريكي يتحدى "طوارئ" ترمب

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء إعلان الرئيس، دونالد ترمب حالة الطوارئ، في خطوة تمثل تحديًا كبيرًا لجهود الأخير لبناء جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك.

التفاصيل:

خلال جلسة عقدتها، الثلاثاء، الجمعية العمومية لمجلس النواب، صوت 245 عضوًا لصالح مشروع قانون ينص على إلغاء "قانون حالة الطوارئ الوطنية" الذي وقعه ترمب في وقت سابق، بينما رفضه 182 آخرون.

المشروع يهدف إلى منع ترمب من استخدام التمويلات الاتحادية الموجود حاليًا والمخصصة لمشروعات أخرى، لبناء جدار على الحدود الجنوبية.

مشروع القانون أرسل إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، للتصويت عليها خلال عدة أسابيع قادمة. ومن المتوقع ألا يمر بسهولة هناك، رغم أن بعض الجمهوريين قالوا إنهم سيؤيدون ذلك الإجراء.

المشروع ينص على إلغاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي أعلنها ترمب بدعوى أمن الحدود، وعلى عدم تخصيص رقم جديد أكثر من الرقم الذي تم تخصيصه من قبل من الميزانية لبناء الجدار الذي أراد الرئيس تشييده بين الولايات المتحدة والمكسيك.

بينما صوت كل الديمقراطيين لصالح المشروع في مجلس النواب، دعمه كذلك عدد من الجمهوريين، إذ انضم 13 عضوًا جمهوريًا إلى تأييد مشروع القانون.

حالة الطوارئ: