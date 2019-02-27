فيديو: ارتفاع عدد ضحايا قطار محطة مصر واستقالة وزير النقل

استقال وزير النقل المصري، الأربعاء، وفق ما قالت الحكومة بعد ساعات من حادث قطار أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل في محطة رمسيس المركزية في القاهرة.

التفاصيل:

الحكومة المصرية قالت في بيان إن "وزير النقل هشام عرفات قدم استقالته، ووافق عليها رئيس الوزراء"، وذلك بعد الحادث الذي نجم عنه حريق كبير أصيب فيه أكثر من 40 شخصاً.

وكالة الأنباء المصرية الرسمية قالت إن الوزير تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء على خلفية الحادث.

التلفزيون الحكومي المصري أعلن ارتفاع ضحايا الحادث إلى 25 قتيلا وعشرات المصابين، لكن بيان لوزارة الصحة تحدث عن 20 قتيلا وإصابة 40 آخرين في الحادث الذي وقع صباحا.

ماذا حدث؟

خزان الوقود للقطار انفجر لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات واصطدامه بصدادة الأمان، وذلك أثناء وجود عدد كبير من الركاب كانوا بالانتظار على رصيف المحطة، ما نجم عنه حريق هائل، وفق وسائل إعلام محلية.

هيئة السكك الحديدية بمصر، أقرت في بيان بوجود "بعض الإصابات والوفيات"، دون أن تذكر رقما.

الهيئة أوضحت أن جرار قطار انحدر واصطدم بصدادات خرسانية نهاية أحد أرصفة المحطة الرئيسية للقطارات بالقاهرة، دون تفاصيل أكثر.

الحريق أدى إلى تصاعد أعمدة دخان أسود كثيف فوق محطة مصر للقطارات الواقعة في ميدان رمسيس في وسط العاصمة المصرية. وداخل المحطة أمكن رؤية جرار القطار المتفحم مائلا على جانبه على أحد الأرصفة.

مصادر أمنية قالت إنه ليس هناك ما يشير إلى شبهة تعمد في الواقعة.

شهود عيان

أحمد ابراهيم الذي يملك محلاً لبيع المجوهرات قال إنه كان في طريقه إلى العمل عندما سمع صوت انفجار قوي.

إبراهيم أضاف "هرعت إلى المكان ورأيت العديد من الجرحى. كان علي أن أحمل فتاة صغيرة على يدي… رأيت أجساداً مقطعة. لم أرَ ذلك من قبل… لم أعتقد بوماً أنني سألمس جثث موتى".

مشاهد من كاميرات مراقبة تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت القطار وهو يسارع للاصطدام بالحواجز. وغطى الدخان الكثيف المارة الذين كانوا يسيرون قرب المحطة.

مشاهد أخرى جرى تصويرها من داخل المحطة بينت النيران وهي تندلع في القطار والمنصة المجاورة، والناس وهم يهرعون لمساعدة المصابين.

عاطف أحمد محمود القادم من مدينة الزقازيق في دلتا النيل قال إنه حمل "20 شخصاً مصاباً إلى سيارات الإسعاف".

وجيه محمد، أحد الباعة في المحطة قال "السواق نط (قفز) في آخر لحظة لأنه ما عرفش.. الجهاز بتاع السكينة علقت معاه اللي هو بتاع السرعة. أنا بقولك كدة أنا بياع هنا وفاهم. السكينة علقت معاه ما

عرفش يوقف القطر (القطار) في آخر لحظة نط هنا على الرصيف.. السّواق عمل اللي عليه" وكرر الجملة الأخيرة ثلاث مرات".

خلفيات:

من آثار حريق القطار اليوم