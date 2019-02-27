شاهد: محامي ترمب وكاتم أسراره يفضحه أمام مجلس النواب

وصف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترمب، في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي، وصف ترمب بأنه عنصري ومحتال وغشاش.
وأضاف في شهادته أمام لجنة استماع في الكونغرس أنه نادم على ثقته وعمله ومشاركته في أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ماذا قال كوهين؟
- ترمب لم يكن يتوقع الفوز في الانتخابات الرئاسية وكان يعتبر الحملة الانتخابية أفضل دعاية تجارية لصالحه، كما قال إنه قدم للكونغرس شهادة كاذبة بشأن مشروع برج الرئيس الأمريكي في موسكو بعلم منه.
- سأقدم للكونغرس وثائق تثبت مخالفات قانونية قام بها ترمب منها وثائق مالية منذ سنة 2012.
- لم أكن أعلم أن الرئيس ترمب سوف يدشن حملة انتخابية تقوم على الكراهية وندمت على اليوم الذي وافقت فيه على العمل معه.
- إقراري بأنني مذنب في شهادتي سابقا خطوة من أجل أن يفهم الأمريكيون شخصية الرئيس.
- في محادثات مع ترمب في الحملة الانتخابية طلب مني الكذب على الأمريكيين بشأن العلاقات مع روسيا.
- ترمب كذب بشأن مشروعه العقاري في موسكو لأنه كان يفكر في الأرباح ولم يكن يتوقع الفوز في الانتخابات.
- السيد ترمب وصفني بالواشي لمنعي من قول الحقيقة وهذا ما تقوم به أجهزة المخابرات عادة.
- لست معتادا على الكذب ومستعد لتحمل العواقب.
- لن أقبل عفوا من الرئيس وأخشى تعرض أسرتي للخطر من قبل ترمب ورجاله.
- ترمب رجل عصابات وكلفني بدفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها.
- لدي شكوك بتواطؤ حملة ترمب مع روسيا.
-