شاهد: محامي ترمب وكاتم أسراره يفضحه أمام مجلس النواب

وصف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترمب، في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي، وصف ترمب بأنه عنصري ومحتال وغشاش.

وأضاف في شهادته أمام لجنة استماع في الكونغرس أنه نادم على ثقته وعمله ومشاركته في أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

مباشر : أول جلسة علنية في مجلس النواب الأمريكي لـ #مايكل_كوهين المحامي السابق لدونالد ترمب https://t.co/YobQAlV4pu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2019

ماذا قال كوهين؟