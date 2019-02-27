شاهد: لحظة وقوع حادث قطار القاهرة وسقوط عشرات الضحايا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تصور لحظة اصطدام جرار أحد قطارات محطة رمسيس وسط القاهرة برصيف المحطة.

مشهد مُفزع يظهر لحظة انفجار قطار #محطة_مصر الذي أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين

المصدر: مواقع التواصل pic.twitter.com/P9CnxjoidE — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 27, 2019

وتظهر الفيديوهات لحظة وقوع الاصطدام بالرصيف والأشخاص الموجودين قربه، واندلاع الحريق الناتج عنه، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في أجساد عدد من الأشخاص.

وأسفر الحادث حتى الآن عن 25 قتيلا على الأقل وأكثر من 40 مصابا، وفقا للتلفزيون المصري.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا عاجلا للوصول إلى أسباب الحادث والمتسببين فيه.