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شاهد: لحظة وقوع حادث قطار القاهرة وسقوط عشرات الضحايا

حادث قطار محطة رمسيس وسط القاهرة
حادث قطار محطة رمسيس وسط القاهرة
27/2/2019

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تصور لحظة اصطدام جرار أحد قطارات محطة رمسيس وسط القاهرة برصيف المحطة.

وتظهر الفيديوهات لحظة وقوع الاصطدام بالرصيف والأشخاص الموجودين قربه، واندلاع الحريق الناتج عنه، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في أجساد عدد من الأشخاص.

وأسفر الحادث حتى الآن عن 25 قتيلا على الأقل وأكثر من 40 مصابا، وفقا للتلفزيون المصري.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا عاجلا للوصول إلى أسباب الحادث والمتسببين فيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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