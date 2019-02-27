شاهد: قتلى وجرحى بالعشرات في حريق بمحطة قطارات مصر

أعلن مصدر أمني مصري، الأربعاء، سقوط وفيات ومصابين جراء نشوب حريق بأحد القطارات في محطة رمسيس بوسط القاهرة.

التفاصيل:

صحيفة الشروق المصرية قدرت أعداد الضحايا بـ24 قتيلا. بينما قال التلفزيون المصري إن عدد الضحايا بلغ 20 قتيلا و40 جريحا.

مصادر للجزيرة قدرت أعداد الضحايا بـ28 قتيلا.

مصدر أمني قال لوكالة الأنباء الألمانية إنه لم يتم حتى الآن معرفة سبب حدوث الحريق.

صحيفة الشروق قالت إن الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني وأثار حالة من الذعر بالمحطة الرئيسية. وأن القطار كان خارجا من ورشة الصيانة ودخل مسرعا واصطدم بأحد أرصفة المحطة؛ ما أدى إلى اشتعال القطار.

قوات الأمن قامت بإخلاء محطة مصر من الموجودين بها للتعامل مع حادث الحريق الذي وقع على رصيف رقم 4.

قوات الأمن قامت بعمل سياج أمنى حول الرصيف ويتم السماح بمرور رجال الاسعاف والاطفاء فقط.

رجال المعمل الجنائي وصلوا إلى موقع الحادث لبيان سبب الحادث.

أكثر من 10 سيارات إطفاء توجهت إلى المكان للسيطرة على الحريق.

هيئة السكك الحديدية المصرية قررت وقف حركة القطارات بالمحطة الرئيسية بعد الحادث.

الهيئة أعلنت في بيان رسمى عن "انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامة بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر".

أوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات.

توجه هشام عرفات وزير النقل المصري إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق.

أمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.

النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق في الحادث.

انتقل فريق من نيابة الأزبكية لمعاينة مكان حادث تصادم جرار القطار برصيف محطة مصر.

زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي موقع الحادث، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة لفتح تحقيقات لمعرفة تداعيات حادث قطار محطة مصر، وتحديد ومعرفة المتسبب فيه، إلى جانب تحقيقات النيابة العامة.

رئيس الوزراء قال خلال تفقده موقع إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تقاعس أو الأخطاء التي تهدد حياة المواطنين.

حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة مواطنيها من التواجد قرب مكان الحادث، ووجهت المواطنين بضرورة متابعة وسائل الإعلام لمعرفة آخر التطورات.

https://twitter.com/oY9VVCNK5hbEDWu/status/1100677362109292549?ref_src=twsrc%5Etfw