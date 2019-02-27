شاهد: قادة الاحتلال يقتحمون "باب الرحمة" واعتقال محافظ القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، فيما توالت اقتحامات المسجد الأقصى من قائد شرطة الاحتلال في القدس، ومسؤول كبير في جهاز "الشاباك"، وحاخام متطرف.

بسبب "باب الرحمة":

مخابرات الاحتلال والقوات اقتحمت منزل محافظ القدس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وقامت باعتقاله، وفق وكالة "معا" الفلسطينية.

المحامي محمد محمود أفاد بأن غيث تم اقتياده لمركز شرطة المسكوبية.

سلطات الاحتلال كانت قد منعت غيث من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة 6 أشهر، وذلك بموجب أمر عسكري صدر عقب اعتقاله عدة مرات منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، ينتهي في 5-6-2019.

الاحتلال اعتقل أيضًا مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى الشيخ رائد دعنا، من أمام منزله بالقدس المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت قبل يومين الشيخ دعنا قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى، قبل أن تعود وتعتقله اليوم.

الاحتلال يعتقل مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى الشيخ رائد دعنا

من جهة ثانية شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية طالت أكثر من 20 مقدسيًا.

الاعتقالات أتت على خلفية الأحداث التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة عقب فتح مصلى باب الرحمة، الجمعة الماضية، بعد اغلاق استمر 16 عامًا، إذ اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 100 مقدسي فيما أبعد 120 عن المسجد الأقصى.

الاحتلال أبعد مطلع الأسبوع الجاري عددًا من المقدسيين عن الأقصى، في مقدمتهم رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائبه ناجح بكيرات، ومدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس على خلفية فتح مصلى باب الرحمة يوم الجمعة الماضي.

في السياق ذاته، خط مستوطنون، أمس، شعارات تحريضية على الجدار الخارجي لباب الرحمة الملاصق لسور المسجد الأقصى الشرقي.

نشطاء مقدسيون وجهوا دعوات لأداء صلاتي المغرب والعشاء في محيط باب الرحمة من الخارج، للتأكيد على إسلامية المكان.

اقتحامات جديدة للأقصى:

قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي، ومسؤول كبير في جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، قادا اليوم الأربعاء، اقتحاما استفزازيًا لمبنى ومُصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك.

عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال تولت حراسة وحماية هؤلاء أثناء جولتهم الاستفزازية.

الحاخام المتطرف يهودا غليك، اقتحم أيضًا صباح اليوم الاربعاء، المسجد الاقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين.

المتطرف غليك اقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، وتجول ومن معه في المسجد وصوّر منطقة باب الرحمة.

وزير زراعة الاحتلال أوري آرئيل، قاد أمس الثلاثاء، اقتحامًا استفزازيًا للأقصى، وتجول فيه وفي منطقة باب الرحمة.

وزراء بحكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست، نفذوا خلال الأشهر الماضية اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمه "شولي معلم" من حزب البيت اليهودي، ويهودا غليك عن حزب الليكود اليميني.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان قد سمح في شهر يوليو/تموز الماضي، للوزراء ولأعضاء الكنيست، باقتحام المسجد بعد أكثر من عامين على قرار يقضي بمنعهم، ما أدى إلى تصاعد الاقتحامات للحرم القدسي الشريف.

احتجاز صحفي مقدسي:

سلطات الاحتلال تواصل لليوم الـ35 على التوالي احتجاز الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف (33 عامًا) في سجن "جفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين، بهدف إبعاده في أي لحظة.

نيابة الاحتلال تطالب بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية، حيث عُرض 3 مرات على محاكم الاحتلال، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن قضيته، وتدعي أنه "مقيم غير شرعي في مدينة القدس".

خاروف، يعمل مصورًا صحفيًا لصالح وكالة الأناضول في مدينة القدس، منذ أغسطس/آب 2018.

الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف (تويتر)