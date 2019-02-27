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سياسة|مصر

تيريزا ماي للسيسي: حظر الطيران إلى شرم الشيخ "سيستمر"

صنداي تايمز: حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي وافق على تلقي مبلغ مليون جنيه استرليني من شركات متهربة ضريبيا في 2017.
صنداي تايمز: حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي وافق على تلقي مبلغ مليون جنيه استرليني من شركات متهربة ضريبيا في 2017.
27/2/2019

أخبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الأوربية التي عقدت في شرم الشيخ أن حظر الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ سيستمر.

التفاصيل:

ماي قالت إنه بالرغم من قوة العلاقات التي تربط كلا البلدين، إلا أن الحظر المفروض على رحلات الطيران البريطانية لمصر لا يزال "قيد المراجعة"، وفقًا لما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية .
الصحيفة نقلت عن ماي قولها "نحن نعمل سويًا من أجل التغلب على التحديات المشتركة المتمثلة في الإرهاب".

ماي: على صعيد رحلات الطيران، فإن موقفنا واضح. إن أمن المواطنين البريطانيين يأتي على رأس أولوياتنا.

ماي: بالطبع نحن نتفهم أهمية هذه القضية لمصر، وفي الوقت الذي لم نصل فيه بعد لقناعة بأنه من الصواب رفع القيود على الرحلات الجوية، فإننا نواصل وضع هذا الأمر تحت المراجعة. 
بريطانيا كانت قد فرضت حظرًا على رحلات الطيران المتجهة إلى المنتجعات المصرية منذ عام 2015 عقب حادث تفجير طائرة متروجيت الروسية فوق سيناء ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصًا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن
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