تصعيد بين الجارتين النوويتين بعد إسقاط باكستان طائرتين هنديتين

خيمت أجواء التوترعلى الهند وباكستان في أعقاب إسقاط الأخيرة طائرين تابعتين للهند داخل المجال الجوي الباكستاني واعتقال طيار هندي، اليوم الأربعاء.

دعوة للحوار

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان دعا الأربعاء إلى إجراء محادثات مع الهند.

خان قال إنه يأمل في أن يسود "المنطق السليم" لتهدئة النزاع مع الجارة المسلحة نوويا بعد تبادل الجانبين شن غارات جوية.

خان: يخبرنا التاريخ أن الحروب مليئة بالحسابات الخاطئة.

خان: سؤالي هو هل من الممكن أن نتحمل كلفة الحسابات الخاطئة بالنظر إلى ما نملكه من أسلحة.

خان: يجب أن نجلس ونتحدث.

إسقاط طائرات

أسقطت باكستان طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل مجالها الجوي في كشمير الاربعاء وتم توقيف طيار هندي ما يهدد بتصعيد إضافي للتوتر بين الدولتين النوويتين.

المتحدث باسم الجيش الجنرال آصف غفور: أسقط سلاح الجو طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني.

المتحدث باسم الجيش: طائرة سقطت في القسم الباكستاني من كشمير فيما تحطمت الأخرى في الجانب الهندي.

المتحدث باسم الجيش: تم توقيف طيار هندي على الأرض من قبل عسكريين.

الرواية الهندية

المتحدث باسم الجيش: تم توقيف طيار هندي على الارض من قبل العسكريين.

من جانبها، أعلنت الهند سقوط طائرة قتالية من أسطولها وفقد قائدها.

متحدث باسم وزارة الخارجية في نيودلهي: طائرات هندية اشتبكت مع طائرات باكستانية واسقطت إحداها.

المتحدث: خلال هذا الاشتباك، فقدنا للأسف طائرة من طراز ميج 21.

المتحدث: فقد الطيار وزعمت باكستان أنه في الأسر ونتحقق من الأمر.

لم تعلن إسلام اباد أي شيء بعد عن فقد أي من طائراتها.

باكستان لا تريد التصعيد:

المتحدث باسم الجيش الباكستاني قال إن بلاده لم تجد أمامها من خيار سوى الرد على الهجوم الهندي على أراضيها لكنها لا تريد تصعيد الأزمة.

المتحدث: باكستان تجنبت قصف أهداف عسكرية أو التسبب في خسائر.

غفور: طائرات باكستانية أغارت على ستة أهداف لاستعراض قدراتها على قصف منشآت مهمة لكنها حرصت على تجنب التسبب في أي ضرر.

غفور: هاجمنا أرضا فضاء قريبة لا يوجد فيها بشر ولا منشآت عسكرية.

تبادل الاتهامات:

الهند قالت إن مقاتلات باكستانية خرقت المجال الجوي في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من كشمير الأربعاء قبل أن يتم إرغامها على العودة أدراجها فوق خط المراقبة الذي يفصل شطري الإقليم المتنازع عليه.

مسؤول حكومي كبير في الشطر الهندي من كشمير: المقاتلات الباكستان عبرت لفترة وجيزة الحدود لكن سلاح الجو الهندي أرغمها على العودة.

وكالة "برس تراست أوف انديا": مقاتلات باكستانية عبرت الأجواء في بونش ونوشيرا، وهما موقعان على الجانب الهندي من خط المراقبة، لكن تم إرغامها على العودة.

الوكالة: الطائرات الباكستانية أسقطت قنابل أثناء عودتها لكن دون أن يتضح على الفور ما إذا كان ذلك أدى إلى وقوع أضرار أو إصابات.

خطر على السلام: