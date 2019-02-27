تركيا تنفي لجوء مسؤولين فنزويليين إليها

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما أعلنته المعارضة الفنزويلية من أن مسؤولين في نظام حليفه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجأوا إلى تركيا.
التفاصيل:
- أردوغان: لم يفر أحد من فنزويلا للجوء إلى بلادي. هذا غير صحيح.
- زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قال في تغريدة: مسؤولون بارزون غادروا إلى تركيا.
- أردوغان وجه انتقادات لغويدو بسبب تلك التصريحات.
- أردوغان: إذا قال مثل هذه الأمور فلأنه لا يعرف تركيا.
- أردوغان: يجب عليه أن يبدأ بتعلم بعض الأشياء. ليس سهلًا أن يكون المرء رجل دولة.
- أردوغان: مادورو زعيم تم انتخابه وغوايدو ليس كذلك.
- أردوغان: بعض الدوائر تحاول تسمية غوايدو هناك حاكمًا لمحافظة. أي شخص مكانه كان ليخجل من نفسه.
خلفية:
- أردوغان، أحد أبرز حلفاء مادورو على المستوى الدولي، تربطه صداقة وطيدة بنظيره الفنزويلي منذ سنوات عديدة.
- كان مادورو من أوائل رؤساء الدول الذين دعموا أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفته في يوليو/تموز 2016.
- غالباً ما يقارن أردوغان بين محاولة الانقلاب التي تعرّض لها في تركيا وما يتعرض له حاليًا مادورو في فنزويلا.
- فنزويلا تشهد توترًا متصاعدًا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
- عقب ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي كارلوس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، بعدما سارع الرئيس دونالد ترمب بالاعتراف بغوايدو رئيسًا انتقاليًا.