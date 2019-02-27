تركيا تنفي لجوء مسؤولين فنزويليين إليها

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما أعلنته المعارضة الفنزويلية من أن مسؤولين في نظام حليفه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجأوا إلى تركيا.

التفاصيل:

أردوغان: لم يفر أحد من فنزويلا للجوء إلى بلادي. هذا غير صحيح.

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قال في تغريدة: مسؤولون بارزون غادروا إلى تركيا.

أردوغان وجه انتقادات لغويدو بسبب تلك التصريحات.

أردوغان: إذا قال مثل هذه الأمور فلأنه لا يعرف تركيا.

أردوغان: يجب عليه أن يبدأ بتعلم بعض الأشياء. ليس سهلًا أن يكون المرء رجل دولة.

أردوغان: مادورو زعيم تم انتخابه وغوايدو ليس كذلك.

أردوغان: بعض الدوائر تحاول تسمية غوايدو هناك حاكمًا لمحافظة. أي شخص مكانه كان ليخجل من نفسه.

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