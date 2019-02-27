السيسي: المجتمع اليهودي يستحق نهضة جديدة في مصر

نشرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر، تقريرا متلفزا يظهر "الجهد المصري لإعادة بناء ما تبقى من الجالية اليهودية في مصر".

وقبل يومين، كشفت صحيفة إسرائيلية، أن السيسي أبلغ وفدًا أمريكيًا بأن "اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، فسنبني معابد ومؤسسات دينية لهم"، في دعوه صريحة لعودة اليهود إلى مصر.

تقرير قناة مكان الإسرائيلية: هكذا يبدو الجهد المصري لإعادة بناء ما تبقى من الجالية اليهودية المجيدة في مصر.@kaisos1987 @kann_news pic.twitter.com/nU9oVXHfth — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 26, 2019

أبرز ما ورد في التقرير المتلفز لهيئة البث الإسرائيلي "مكان":

السلطات المصرية اهتمت في الآونة الأخيرة، بإعادة ترميم التراث اليهودي في القاهرة.

جاء ذلك عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع رجال أعمال يهود من الولايات المتحدة، بمن فيهم عزرا فريدلاندر.

فريدلاندر قال "تعهدنا بدفع أموال الترميم لكن الرئيس السيسي قال لا نحن سندفع التكاليف.. إنها مسؤوليتنا".

في الآونة الأخيرة تشهد العلاقات بين السلطات المصرية والجالية اليهودية الصغيرة التي بقيت في بلاد النيل تطورات إيجابية.

الرئيس السيسي قال إن المجتمع اليهودي يستحق نهضة جديدة في مصر.

في ديسمبر/كانون أول الماضي، كشف وزير الآثار المصري أن الرئيس السيسي خصص 71 مليون دولار لترميم الأماكن المقدسة اليهودية.

في الشهر ذاته وعلى عكس السنوات السابقة أقيم حفلان لإضاءة شموع "عيد الأنوار" في معبدين يهوديين بالقاهرة، وحضر أحد الحفلين السفير الإسرائيلي لدى مصر دافيد غوفرين.

في السنوات الأخيرة زار غوفرين أيضًا "بشكل علني" الأماكن المقدسة اليهودية بما في ذلك كنيس إلياهو هانبي في الإسكندرية والذي بدأت مصر في ترميمه، وقبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة في شمال مصر.

السيسي يلتقي كثيرًا مع وفود يهودية من الولايات المتحدة بسبب الأهمية التي يعزوها إلى تأثيرها على الأحداث في أروقة الحكومة في واشنطن.

أبرز ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية:

اللقاء الذي استمر ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة جمع بين السيسي ووفد أمريكي يترأسه عزرا فريدلاندر، وهو يهودي أرثوذوكسي متشدد وعضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك.

فريدلاندر: السيسي تكلم باعتزاز عن الطائفة اليهودية التي عاشت بمصر سابقًا، ليس ذلك فحسب بل قال أيضًا إنه في حال رغب اليهود بالعودة إلى مصر، ستقدم الحكومة كل الدعم المطلوب، كان هذا قبولًا حارًا للغاية.

فريدلاندر: السيسي قال إنه في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجددًا في مصر، فبشكل أساسي ستبني لهم الحكومة معبدًا يهوديًا وغيرها من الخدمات الأخرى.

فريدلاندر: السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، التي يعتقد أنها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم وقد شيدت في القرن التاسع.

فريدلاندر: في ديسمبر الماضي، أعلن السيسي أيضًا عن مشروع بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.

فريدلاندر: لقاؤنا مع السيسي كان يهدف للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.

فريدلاندر: لا أنا ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

فريدلاندر: السيسي يتطلع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن.

معبد موسى بن ميمون بحارة اليهود في منطقة مصر القديمة (الجزيرة)

تصريحات السيسي جاءت بعد أسابيع قليلة من اعتراف الإمارات رسميًا بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها.

تعود الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة، فقبل تأسيس "إسرائيل" عام 1948، كان يعيش نحو 75 ألف يهودي في البلاد، لكنهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويعتقد أن حفنة قليلة جدًا فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن.

وكان من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي، إسحاق دهب المدير التنفيذي لشركة دلتا جليل الإسرائيلية للنسيج وهي الشركة التي تشغّل 4 مصانع في مصر، وكذلك أرملة ليون تشارني الذي كان مستشارًا لمفاوضين أثناء مباحثات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وفق "جيروزاليم بوست".

ليس لكم مكان في مصر:

رفْض عودة اليهود إلى مصر، برز في عدد كبير من التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.

بعض المغردين أبدوا استغرابهم من إنفاق نظام السيسي كل هذه الملايين من أجل ترميم معابد ومقابر اليهود الذين لا يزيد عددهم في مصر عن عشرة أشخاص وربما أقل.

وماذا عن جهودكم في تدمير المقدسات الاسلاميه في فلسطين — مغربي مغربي (@naim15258) February 26, 2019

https://twitter.com/wafaa12391/status/1100391028639584256?ref_src=twsrc%5Etfw

مليار و 300 مليون جنيه ندفعهم احنا ليه ؟؟؟ 🤔🤔🤔 — بتاع تصوير واخراج (@Amr_director2) February 26, 2019

https://twitter.com/ahmedsllam12/status/1100468560386760704?ref_src=twsrc%5Etfw