السعودية تتهرب من فتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر إلى تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل جمال خاشقجي.

التفاصيل:

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال "نؤكد عزم بلادي على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميا وعالميا فضلا عن التعاون الفعال مع الأجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان ودعم أعمالها والمساهمة في إصلاحها وتصحيح مسارها".

الجبير رفض الرد عندما سأله مراسل وكالة "رويترز" مرتين إن كان ذلك يعني أن المملكة ستتعاون مع التحقيق في مقتل خاشقجي الذي تقوده أنييس كالامار، وهي محققة من الأمم المتحدة في مجال القتل خارج نطاق القانون.

الجبير أضاف أن المملكة تعمل على تمكين النساء وزيادة مشاركتهن في سوق العمل إلى 30% بحلول 2030 من 22%.

الجبير: المملكة حريصة في محاربة الإرهاب كعقيدة وسلوك وتحاول في هذا الصدد خلق توازن بين محاربة الإرهاب من جهة والحفاظ على حقوق الإنسان من جهة أخرى.

الجبير: السلطات السعودية تعمل على ضمان محاكمات نزيهة وتحسين أوضاع الاحتجاز.

تحقيق كالامار

أغنيس كالامارد أثناء لقاءاها مع وزير الخارجية التركي

في تقريرها المبدئي قالت كالامار إن مسؤولين سعوديين "قوضوا بشدة" وعطلوا جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة. ووصفت استمرار التقاعس عن كشف مكان رفات خاشقجي بأنه "انعدام ضمير".

كالامار قالت في اتصال مع "رويترز" اليوم الأربعاء إنها لم تتلق أي تعاون من مسؤولين سعوديين حتى اليوم رغم طلباتها. وأضافت "أن المخابرات المركزية الأمريكية لم تتعاون مع تحقيقي حتى الآن".

كالامار قالت بعد مهمة في تركيا هذا الشهر إن الأدلة تشير إلى ارتكاب جريمة وحشية "بتدبير وتنفيذ" مسؤولين سعوديين. ومن المقرر صدور تقريرها النهائي في يونيو حزيران.

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