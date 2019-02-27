أوربا: معاييرنا مزدوجة أحيانا بشأن الإعدام.. ومصر ترد على أردوغان

ردت مصر على الانتقادات التي وجهتها تركيا للقادة الأوربيين لحضورهم قمة استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أيام من إعدام تسعة أشخاص في قضية مقتل النائب العام المصري.

التفاصيل:

وزارة الخارجية المصرية اتهمت في بيان، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باحتضان جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر "إرهابية" في نهاية 2013.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، اعتبر أن تصريحات أردوغان حول مصر "تنطوي بشكل جلي على حقد بل وتعبِر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان "الإرهابية" ومناصرتها".

حافظ اتهم الرئيس التركي بالرياء، معددا مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان في أنقرة.

حافظ قال إن هناك 70 ألف معتقل سياسي في تركيا وأنه تم سجن 175 صحفيا وفصل 130 ألف موظف حكومي.

حافظ أضاف: "هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي".

ماذا قال أردوغان؟

أردوغان انتقد، الثلاثاء، قادة الاتحاد الأوربي لتلبيتهم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقدهم قمة مع نظرائهم من الجامعة العربية في مصر بالرغم من تنفيذ القاهرة حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص.

أردوغان: هل نستطيع أن نتحدث عن الديموقراطية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي قبلت دعوة السيسي الذي أعدم 42 رجلا منذ توليه السلطة من بينهم تسعة شباب الأسبوع الماضي، رغم أن عقوبة الإعدام محظورة (في الاتحاد الأوربي)؟".

أردوغان: هل نستطيع التحدث عن الحقوق والحريات هناك؟ هل من الممكن أن نفهمهم؟ الاتحاد الأوربي ليس مخلصا لمبادئه.

أردوغان: الاتحاد الأوربي سطر تاريخا طويلا من الازدواجية، إذ تقوم قيامته لمجرد حبس بعض الأشخاص في تركيا، وأحيانا يستقبلون ممثلي تنظيم بي كا كا "الإرهابي" (حزب العمال الكردستاني) داخل البرلمان الأوربي.

في مقابلة مع قناتي "دي" و"سي آن آن ترك" المحليتين، مؤخرا، وصف الرئيس التركي، الإعدامات بحق معارضين مصريين بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، متسائلا: "أين الغرب من هذا؟ هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟"

أردوغان أوضح أن "نظام السيسي، منذ تسلمه السلطة في مصر، أعدم 42 شخصًا، آخرهم 9 شبان، وهذا لا يمكن قبوله".

الرئيس التركي لفت إلى أن ما يسمى الاعترافات، انتزعت تحت التعذيب من الشبان الذين أعدموا.

استشهد أردوغان، بأقوال أحد الشبان للقاضي، حول كيفية تعرضه للصعق الكهربائي، وأن كمية الكهرباء التي تعرض لها تكفي لإنارة مصر 20 عاما.

أشار أردوغان إلى أن ذلك الشاب قال "أعطني صاعقا كهربائيا، وسأجبر أي شخص يقف معنا هنا في المحكمة على الاعتراف باغتياله الرئيس السابق أنور السادات".

أردوغان تابع أنه مهما تذرع السيسي، بأن الإعدامات تجري بأحكام القضاء، إلا أن الحقيقة هي أنه "لا توجد انتخابات ولا قضاء مستقل في مصر، بل نظام سلطوي وشمولي تماما".

معايير مزدوجة

نائب رئيس البرلمان الأوربي بافيل تيليكا قال إن الاتحاد الأوربي يمكن أن يتبع أحيانا "معايير مزدوجة"، تعليقا على الانتقادات التي طالته جراء موقفه الصامت تجاه إعدام 9 شباب بمصر، الأسبوع الماضي.

تصريحات تيليكا كانت خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز، بالعاصمة بروكسل، الأربعاء، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام.

تيليكا قال إنه طلب من وزير مصري، في لقاء سابق معه، السماح لمسؤولي الاتحاد بزيارة المعتقلين في السجون المصرية. وأضاف: لكن طلبنا قوبل بالرفض.

تيليكا: بالرغم من تصرف الاتحاد بازدواجية المعايير أحيانا، فإن حقوق الإنسان في أوربا بوضع جيد.

تيليكا :الاتحاد ليس شرطي العالم، لسنا مسؤولين عن معاقبة منفذي عقوبة الإعدام، توجد منظمة الأمم المتحدة، والعمل معها بشكل مشترك سيعزز موقفنا.

وزير الخارجية البلجيكي أوضح أن الاتحاد الأوربي على تواصل مع مصر، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين ظروف السجن.

الوزير أضاف أنهم يتابعون عن كثب تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وأن الاتحاد يحاول التحرك بشكل مشترك مع الأمم المتحدة في الموضوع.

موغريني تثير الجدل

مسؤولة الأمن والسياسات الخارجية بالاتحادالأوربي فيديريكا موغريني

أثارت كلمة مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، فيديريكا موغريني، خلال المؤتمر الدولي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام، الكثير من الجدل، بسبب عدم تطرقها لإعدام 9 شباب في مصر، خلال الأسبوع الماضي.

موغريني قالت في كلمتها خلال المؤتمر، المنطلق بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، إنه ليس لأي بلد الحق في قتل مواطنيه.

موغريني أكدت أن الاتحاد الأوربي ضد تنفيذ عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وأشارت إلى أن 70% من بلدان العالم ألغت عقوبة الإعدام.

لم تعلق موغريني خلال كلمتها، على إعدام 9 شباب في مصر، الأسبوع الماضي. ولم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد الأوربي حول الموضوع.

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