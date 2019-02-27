أردوغان للأوربيين: ترفضون الإعدام وتأخذون صورا مع مَن أعدم 42 مصريا

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاركة زعماء الاتحاد الأوربي في قمة شرم الشيخ الأخيرة بمصر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مقابلة مشتركة مع محطتي "إن تي في" و"ستار تي في" التلفزيونيتين المحليتين، والتي تطرق خلالها للحديث عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

ووجه أردوغان انتقادات لاذعة لمسؤولي الاتحاد الأوربي الذين يروجون لرفض عقوبة الاعدام، بينما يلتقطون الصور مع الرئيس المصري، الذي أعدم نظامه العشرات.

تصريحات أردوغان:

تقولون لنا لا يجوز إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ثم تلتقطون الصور مع شخص أعدم 42 مصريًا، وهذا ما لا يمكن قبوله.

كيف لكم تلتقطون صورًا مع شخص كهذا أعدم 42 مصريًا؟

الاتحاد الأوربي سطر تاريخًا طويلًا من الازدواجية، إذ تقوم قيامته لمجرد حبس بعض الأشخاص في تركيا، وأحيانًا أيضًا يستقبلون ممثلي تنظيم بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي داخل البرلمان الأوربي.

رد مصري:

وزارة الخارجية المصرية قالت إن تصريحات أردوغان "تنم عن حقد".

الوزارة اتهمت تركيا بدعم جماعة الإخوان.

اتهمت الخارجية تركيا بحبس صحفيين وإغلاق وسائل إعلام وشن حملات اعتقال سياسية ومصادرة المؤسسات وفصل الموظفين تعسفيًا.

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