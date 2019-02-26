"واشنطن بوست" تطلق منصة جديدة لتكريم خاشقجي

أعلنت صحيفة واشنطن بوست إطلاق منصة زملاء الصحفي جمال خاشقجي، تكريمًا له، وذلك بعد أشهر من قتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
التفاصيل:
الصحيفة قالت إن المنصة هي بمثابة برنامج جديد للآراء العالمية أٌنشئت لتكريم كاتب العمود لديها الراحل جمال خاشقجي.
الخطوة "ستوفر منصة مستقلة للصحفيين والكتاب لإبداء وجهات نظرهم من أماكن في العالم تتعرض فيه حرية التعبير للتهديد أو القمع".
الصحيفة اختارت هالة الدوسري، الناشطة السعودية الفائزة بجائزة (هيومن رايتس ووتش) والباحثة والكاتبة، لتكون "أول زميل" لجمال خاشقجي.
فريد هيات محرر الصفحة الافتتاحية في واشنطن بوست: يشرفنا أن نشيد بحياة جمال وعمله، وبالقيم التي اهتم بها، بما فيها حقوق الإنسان، وحرية التعبير. ويشرفنا أن هالة قبلت أن تكون أول زميل.
هيات: تتمتع هالة بصوت محترم وقيادي في قضايا النساء، وسياسة الصحة، والإصلاح السياسي في عموم السعودية، ودول الخليج العربي. نتطلع إلى انضمامها إلى قائمة المساهمين لدينا لتقديم وجهات نظر مختلفة ومدروسة قد لا يتمكنون من التعبير عنها في بلدانهم أو منطقتهم.
خلفية:
صادق مشرعون محليون في واشنطن على مشروع قرار يقضي بتسمية الشارع المقابل لمبنى السفارة السعودية في واشنطن باسم جمال خاشقجي.
اختارت مجلة "تايم" الأمريكية جمال خاشقجي شخصية العام 2018 مع عدد من الصحفيين الآخرين.
منح نادي الصحافة الوطني في واشنطن جائزة "جون أوبيتشون" للصحافة الحرة، لجمال خاشقجي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
قتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
اعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي في قرار صدر بالإجماع أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المسؤول الأول عن مقتل خاشقجي.