"واشنطن بوست" تطلق منصة جديدة لتكريم خاشقجي

أعلنت صحيفة واشنطن بوست إطلاق منصة زملاء الصحفي جمال خاشقجي، تكريمًا له، وذلك بعد أشهر من قتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

التفاصيل:

الصحيفة قالت إن المنصة هي بمثابة برنامج جديد للآراء العالمية أٌنشئت لتكريم كاتب العمود لديها الراحل جمال خاشقجي.

الخطوة "ستوفر منصة مستقلة للصحفيين والكتاب لإبداء وجهات نظرهم من أماكن في العالم تتعرض فيه حرية التعبير للتهديد أو القمع".

الصحيفة اختارت هالة الدوسري، الناشطة السعودية الفائزة بجائزة (هيومن رايتس ووتش) والباحثة والكاتبة، لتكون "أول زميل" لجمال خاشقجي.

فريد هيات محرر الصفحة الافتتاحية في واشنطن بوست: يشرفنا أن نشيد بحياة جمال وعمله، وبالقيم التي اهتم بها، بما فيها حقوق الإنسان، وحرية التعبير. ويشرفنا أن هالة قبلت أن تكون أول زميل.

هيات: تتمتع هالة بصوت محترم وقيادي في قضايا النساء، وسياسة الصحة، والإصلاح السياسي في عموم السعودية، ودول الخليج العربي. نتطلع إلى انضمامها إلى قائمة المساهمين لدينا لتقديم وجهات نظر مختلفة ومدروسة قد لا يتمكنون من التعبير عنها في بلدانهم أو منطقتهم.

الناشطة السعودية هالة الدوسري (Ann Lang Mun Co)

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