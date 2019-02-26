كوشنر وغرينبلات في جولة خليجية لبحث "صفقة القرن"

قال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أجرى مباحثات مع السلطان قابوس في سلطنة عمان.

وأوضح في بيان أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وعمان، وجهود الإدارة الأمريكية للتوسط من أجل السلام بين إسرائيل وفلسطين.

ما الذي حدث؟

يزور صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، ومستشاره لعملية السلام في الشرق الأوسط جايسون غرينبلات هذا الأسبوع عدة دول خليجية لبحث خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

حضر المباحثات المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك.

كوشنر كان قد أجرى مباحثات مماثلة في الإمارات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن جولة كوشنر في المنطقة تهدف لاطلاع دولها على الشق الاقتصادي لخطة السلام التي تعتزم إدارة ترمب الإعلان عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل/ نيسان المقبل.

بدأ جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي، المشرف على ملف السلام في الشرق الأوسط جولة تشمل دولا شرق أوسطية ودول مجلس التعاون الخليجي.

تهدف زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى دفع ملف السلام في الشرق الأوسط وخطة الرئيس الأمريكي المسماة "صفقة القرن".

كانت احزاب اليمين المتطرف في إسرائيل قد استغلت تصريحات لكوشنير حول ترسيم الحدود لتغذية دعايتها الانتخابية المحمومة.

بنيامين نتنياهو يجتمع مع مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات (يسار) (غيتي)

تصريحات كوشنر:

كوشنر قال خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته للإمارات: "ما حاولنا فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة لهذه القضايا في عام 2019 من شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل".

كوشنر: "كان تركيزنا على 4 مبادئ في الخطة. المبدأ الأول هو الحرية. نريد أن ينعم الناس بالحرية، حرية الفرص والدين والعبادة بغض النظر عن معتقداتهم، بالإضافة إلى الاحترام. نريد أن تكون كرامة الناس مصانة وأن يحترموا بعضهم البعض ويستفيدوا من الفرص المتاحة لتحسين حياتهم من دون السماح لنزاعات الأجداد باختطاف مستقبل أطفالهم. وأخيرا، الأمن".

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