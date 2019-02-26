شاهد: السودان ينتفض وطفلة تلهب الاحتجاجات بـ"تسقط بس"

"تسقط بس".. شعار رفعه المحتجون بالسودان ولا يزال يكتسب زخما متصاعدا، بعدما أعلن الرئيس عمر البشير قبل يومين حالة الطوارئ لمدة عام.

"تسقط بس":

مظاهرات خرجت صباح، اليوم الثلاثاء، في مدن سودانية عدة تطالب بإسقاط النظام في ما سمي بـ "موكب الرفض"، وتنتفض مدن السودان منذ أيام رفضًا لـ"طوارئ" البشير.

من بين الذين هتفوا ضد البشير وطالبوه بالتنحي، طفلة سودانية ظهرت في فيديو متداول بكثافة على منصات التواصل، وهي تهتف بحماس "تسقط تسقط تسقط بس" بينما يردد المحتجون وراءها الشعار ذاته.

الطفلة ألهبت المظاهرة ومواقع التواصل الاجتماعي في الوقت ذاته، كما انتشرت مقاطع أخرى لسودانيات يقدن احتجاجات في جامعات وشوارع متفرقة.

"تسقط بس" أصبحت الهتاف المحبب لدى المحتجين في السودان ضد حالة الطوارئ التي أعلنها البشير الجمعة الماضية، وخرجوا يوم الأحد في تظاهرات ضخمة أبرزها "أم درمان" هاتفين "الشارع بس.. تسقط بس".

شعار "تسقط بس" الذي اكتسب قوته من بساطة العبارة المستوحاة من الدارجة السودانية على امتداد أقاليم السودان ومدنه المختلفة بات المطلب الأساسي للمحتجين.

طوارئ البشير:

البشير الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عامًا، أعلن الجمعة حالة الطوارئ لمدة عام ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.

الأمن السوداني فرّق تظاهرات في العاصمة الخرطوم احتج المشاركون فيها على فرض حالة الطوارئ بالبلاد، وطالبوا بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وكرر محتجو الخرطوم ومدن السودان الأخرى: تسقط بس.

رغم التعديلات الكبرى التي أجراها البشير بعد دخول الاحتجاجات شهرها الثالث، فإن الوجوه الجديدة التي دفع بها إلى الواجهة فتحت باب التحليلات أكثر من نيلها القبول أو الرفض.

تغييرات:

التغييرات التي أجراها الرئيس أطاحت بنائبه الأول الفريق أول بكري حسن صالح، آخر بيادق "مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني" الذي نفذ انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 مع البشير.

أيادي التغيير امتدت إلى رئيس مجلس الوزراء معتز موسى الذي لم يكمل عامًا في هذا المنصب، ليحل مكانه والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا والذي يعتبره محللون "رجل إطفاء حرائق" بامتياز عبر إنجاز مشروعات الخدمات والتنمية.

الفريق أول عوض بن عوف ضابط الاستخبارات الذي حاز إلى جانب حقيبة وزارة الدفاع منصب النائب الأول للرئيس، جاء ضمن موازنة الحفاظ على تأثير الجيش، خاصة وأن الرجل لم يعرف عنه أي نشاط حزبي.

خلفيات:

البشير أصدر، الإثنين، أوامر حظر بموجبها التجمعات من دون إذن وإغلاق الطرق العامة والتقليل من هيبة الدولة، وأعطي لقوات الأمن حق دخول المباني والتفتيش الشخصي للأفراد.

الأوامر التي أصدرها الرئيس السوداني تأتي بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة عام، بالإضافة إلى إقالة الحكومة الاتحادية وحكام الولايات الجمعة الماضي.

الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع الإثنين لتفريق مئات المتظاهرين في قلب العاصمة الخرطوم، كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي وتسليم مذكرة تطالب الرئيس البشير ونظامه بالتنحي الفوري.

مشاهد من احتجاجات تعم السودان:

https://twitter.com/Husseno00o/status/1100223064531456000?ref_src=twsrc%5Etfw

السلطات اعتقلت العشرات قبيل انطلاق التظاهرات، بينما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا.

السودان يشهد منذ 19 من ديسمبر/ كانون الأول مظاهرات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام، وتمّ قمع التظاهرات بقوة منذ بدايتها.

بحسب حصيلة رسمية قتل 32 شخصًا في الاحتجاجات، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن عدد القتلى 51 شخصًا بينهم أطفال وكوادر طبية.

مجموعة الأزمات الدولية حذرت من أنّ الوضع يمكن أن يتدهور أكثر مع فرض حالة الطوارئ.

https://twitter.com/duyaAmir/status/1100107496251899904?ref_src=twsrc%5Etfw

اختناق بنات الاحفاد داخل الحرم الجامعي بسبب البمبان الكثيف الذي تم اطلاقة عليهم من قبل الاجهزة الامنية #موكب25فبراير #تسقط_بس pic.twitter.com/1fzBbTv6RO — HOSHA ⁦🇸🇩⁩ حوشا (@WADHOSHA) February 25, 2019

حوار منطقي بين متظاهر سلمي وضابط أمن نظامي عن حق التظاهر في الدستور السوداني، أقنع فيه المتظاهر السلمي ضابط الأمن بحق التظاهر السلمي متحدثاً بالقانون .. " أعرف حقوقك يا مواطن " كرمة البلد – الولاية الشمالية #مدن_االسودان_تنتفض #تسقط_بس pic.twitter.com/Loipuu16bn — ‎ترامـــازول 🥀 (@TramaZoul) February 24, 2019

https://twitter.com/lemeyamahjob/status/1099793044591788037?ref_src=twsrc%5Etfw