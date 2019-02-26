حكاية مؤثرة.. وفاة عراقي تبرع بجزء من كبده لتعيش أمه

عقب تداول الصحف العراقية قصته، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة نعي وانتفضت حزنًا على شاب مات متبرعًا بجزء من كبده لتعيش أمه.
وتوفي الشاب العراقي "وليد رشيد ابراهيم العكيلي"، بعد تبرعه بجزء من كبده لوالدته، في عملية أجريت بمستشفى "بي أل كي" في الهند.
بمزيد من الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الشاب الخلوق "وليد رشيد ابراهيم العكيلي" الذي كان قد تبرع لوالدته بجزء من كبده في العملية التي أجريت في الهند والتي شهدت نخوة الأهالي في قلعة سكر لإسعاف حالتهم الصعبة.
وليد مات شهيداً في سبيل أمه pic.twitter.com/GTrGEvJl7B
— كريم السيد (@kareeemsayed) February 25, 2019
#Iran
رحمة الله والديكم الفاتحة على روح المرحوم وليد رشيد إبراهيم
(الفاتحة) pic.twitter.com/yLLvwFtjFI
— مرتضى صبيح العكيلي (@mrmt6044) February 26, 2019
ضحى بروحه ومات لينقذ أمه
وفاة الشاب "وليد العكيلي" الذي تبرع لوالدته بجزء من كبده في العملية التي أجريت في الهند والتي شهدت جمع اهالي ذي قار اموال (72 -150) مليون لإسعافه مع أمه هناك بسبب تفاقم حالتهم بشكل مفاجئ. pic.twitter.com/NKSUlaNxS2
— وداع الروح ❥͢˓࿓⇣˓ (@MN____B) February 25, 2019
https://twitter.com/QOI1f5XAe8y5FUA/status/1100039819466547200?ref_src=twsrc%5Etfw