تخفيف حكم بإعدام معارضين مصريين اثنين إلى السجن المؤبد

خففت محكمة عسكرية مصرية، أمس الثلاثاء، حكما بإعدام معارضين اثنين، إلى السجن المؤبد (25 عاما)، في قضية ترجع وقائعها إلى عام 2015، وفق إعلام محلي ومصادر قانونية.

التفاصيل:

وسائل إعلام محلية ومحاميان، قالا إن المحكمة العسكرية العليا للطعون، شرقي القاهرة، قبلت التماسا مقدما من الشابيين أحمد الغزالي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة سابقا، وعبد البصير عبد الرؤوف، على حكم نهائي بإعدامهما وتخفيفه للسجن المؤبد.

وفق نظام القضاء العسكري في مصر، يحق للصادر بحقه حكم نهائي في أي قضية أن يتقدم بالتماس إلى المحكمة العسكرية العليا للطعون، بشأن تخفيف الحكم أو إعادة المحاكمة، مستندا إلى وجود أدلة أو مستندات جديدة في القضية.

في مايو/أيار 2016 أصدرت محكمة عسكرية أحكاما بإعدام ثمانية متهمين في القضية، منهم ستة محبوسين، والسجن المؤبد لـ 12 متهمًا (منهم ستة محبوسين) والسجن المشدد 15عاما بحق 6 متهمين محبوسين.

التهم الموجهة إلى المتهمين شملت "الانضمام لجماعة محظورة، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ عدة عمليات إرهابية. وإفشاء أسرار عسكرية وحيازة سلاح والمساعدة في تصنيع دوائر كهربية للمساعدة في تصنيع قنبلة.

في أواخر مارس/آذار الماضي، رفضت محكمة الطعون العليا العسكرية، طعنا مقدما من الشابين على الحكم ما يجعله نهائيا، فتقدما بالتماس للمحكمة ذاتها في وقت لاحق، قبلته اليوم.

خلفيات:

بهذا الحكم يقل عدد الذين ينتظرون تنفيذ أحكام نهائية بالإعدام في مصر إلى 48، حيث كان ينتظر 50 مصريا تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، مع وجود صلاحية قانونية تسمح بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.

يأتي الحكم بعد أيام من تنفيذ وزارة الداخلية يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، حكما بالإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في صيف 2015.