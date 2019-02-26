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سياسة|الهند وباكستان

الهند تخرق المجال الجوي لباكستان وتنفذ "ضربة وقائية"

الموقع الذي تقول الهند إنها قصفته في باكستان
الموقع الذي تقول الهند إنها قصفته في باكستان
26/2/2019

في خطوة تزيد التوتر بين الجارتين النوويتين، أعلنت الهند أنها قتلت "عددًا كبيرًا جدًا" من المسلحين في "ضربة وقائية" على معسكر تدريب داخل الأراضي الباكستانية.

التفاصيل:
  • الهند أعلنت أنها شنت صباح الثلاثاء "ضربة وقائية" على معسكر تدريب لـجماعة "جيش محمد" التي تبنت هجوما انتحاريا قتل فيه حوالي أربعين من أفراد القوات الخاصة الهندية.    
  • وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي غوخالي: في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ضربت الهند أكبر معسكر تدريب لجيش محمد في بالاكوت.
  • غوخالي: في هذه العملية تمت تصفية عدد كبير جدا من "إرهابيي جيش محمد" ومدربيها وكبار قادتها و"جهاديين" مدربين على العمليات الانتحارية.
  • غوخالي: تم تلقي معلومات تتمتع بالصدقية بأن جماعة "جيش محمد" تعد لهجوم انتحاري آخر في مناطق أخرى من البلاد ويتم تدريب "جهاديين استشهاديين" لهذا الهدف.    
  • غوخالي: نظرًا للخطر الوشيك، كان لابد من توجيه ضربة وقائية.
  • غوخالي: المعسكر يقع في غابة على قمة تل بعيدا السكان المدنيين. واختيار الهدف كان مرتبطا أيضا برغبتنا في تجنب سقوط ضحايا مدنيين.
باكستان تحتفظ بحق الرد:
  • باكستان قالت على لسان وزير خارجيتها إنها تحتفظ بحق الرد.
  • وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي:" انتهكت الهند خط السيطرة.
  • قرشي: تحتفظ باكستان بحق الدفاع عن النفس ورد الفعل المناسب.     
  • قرشي: رئيس الوزراء عمران خان دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع.
  • الجنرال آصف غفور، المتحدث باسم الجيش الباكستاني: الطائرات المقاتلة الباكستانية طاردت "المتسللين" لإخراجهم من مجالها الجوي قبل الفجر.
  • غفور: في ظل الانسحاب القسري السريع، أفرغت الطائرات حمولتها في منطقة مفتوحة، دون أن تتضرر البنية التحتية، ودون وقوع أي إصابات.
خلفية:
  • الحكومة الهندية تواجه ضغط الرأي العام لاتخاذ تدابير انتقامية بعد تفجير انتحاري في كشمير الهندية أودى بحياة أكثر من أربعين عسكريًا من أفراد القوات الخاصة.
  • تبنى الهجوم جماعة "جيش محمد" المتمركزة في باكستان.
  • تتهم الهند السلطات الباكستانية بأنها تدعم سرًا تسلل ناشطين ومسلحين إسلاميين وانفصاليين إلى أراضيها، الأمر الذي تنفيه إسلام أباد باستمرار.
  • تقول السلطات الهندية إن هذه الجماعة التي تعد من أكبر المجموعات المسلحة الناشطة ضد نيودلهي في التمرد الانفصالي في كشمير، كانت تعد لهجمات انتحارية في الهند.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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