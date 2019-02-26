الرئيس السوداني يجري تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين، بعد أن قال إن المرحلة الحالية تتطلب حكومة عسكرية، نافيا أن تكون خطوته سببها الانحياز للجيش.

وتأتي التعديلات بعد يوم من الإعلان عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر ضد الحكومة والتي تمثل أطول فترة معارضة لحكمه القائم منذ 30 عاما.

التفاصيل:

تبادل عدد من الأعضاء بالمجلس العسكري المؤلف من ثمانية أعضاء بالسودان مناصبهم وجرى تعيين الفريق أول عصام الدين مبارك، النائب السابق لرئيس المجلس، وزيرا للدولة بوزارة الدفاع وهو منصب جديد.

وصف المتحدث باسم الجيش التعديلات بأنها إجراءات عادية وروتينية تتم من حين لآخر.

البشير كان قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، يوم الجمعة الماضي، وأصدر، أمس الإثنين، مراسيم تحظر التجمعات العامة دون إذن وتعطى سلطات واسعة جديدة للشرطة.

تتيح أوامر الطوارئ للشرطة تفتيش أي مبنى وفرض قيود على حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة واعتقال من يشتبه باشتراكهم في جريمة تتصل بحالة الطوارئ والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.

النائب العام قال، الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل نيابات طوارئ استثنائية في أنحاء السودان للتحقيق في أي جرائم ترتكب بموجب الأوامر الجديدة.

البشير أقال، الجمعة، حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية.

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