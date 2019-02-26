اتهامات حقوقية للإمارات بإساءة معاملة معتقلة مصابة بالسرطان

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية بإساءة معاملة معتقلة إماراتية مصابة السرطان وحرمانها من الرعاية الطبية الكافية.
التفاصيل:
- المنظمة: علياء عبد النور/42 عاما/ أدينت عام 2017 بتهم "الإرهاب"، شخصت بعد إلقاء القبض عليها عام 2015 بسرطان الثدي وتمنع من الاتصال المنتظم بعائلتها.
- سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: يجب السماح لعبد النور بقضاء أيامها الأخيرة تحت إشراف عائلتها، وليس حراس السجن الذين يقيدونها إلى سرير في المستشفى.
- هيومن رايتس ووتش: يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراح علياء بالنظر إلى وضعها الحالي.
- المنظمة: عائلة علياء قالت إنها أجبرت على توقيع وثيقة تشير إلى رفضها للعلاج الكيميائي.
- المنظمة: علياء قالت إن قوات الأمن أخضعتها للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
خلفية:
- اعتقلت علياء عبد النور في يوليو/تموز 2015، وأدينت في عام 2017 بـ"الإرهاب" فيما وصفته هيومن رايتس ووتش ب" قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة".
- سلطات الإمارات أدانت علياء"بتمويل مجموعات جهادية، وإدارة مواقع إنترنت ونشر أخبار ومعلومات عنها."