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سياسة|الإمارات

اتهامات حقوقية للإمارات بإساءة معاملة معتقلة مصابة بالسرطان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
26/2/2019

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية بإساءة معاملة معتقلة إماراتية مصابة السرطان وحرمانها من الرعاية الطبية الكافية.

التفاصيل:
  • المنظمة: علياء عبد النور/42 عاما/ أدينت عام 2017 بتهم "الإرهاب"، شخصت بعد إلقاء القبض عليها عام 2015 بسرطان الثدي وتمنع من الاتصال المنتظم بعائلتها.    
  • سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: يجب السماح لعبد النور بقضاء أيامها الأخيرة تحت إشراف عائلتها، وليس حراس السجن الذين يقيدونها إلى سرير في المستشفى.
  • هيومن رايتس ووتش: يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراح علياء بالنظر إلى وضعها الحالي.    
  • المنظمة: عائلة علياء قالت إنها أجبرت على توقيع وثيقة تشير إلى رفضها للعلاج الكيميائي.    
  • المنظمة: علياء قالت إن قوات الأمن أخضعتها للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
خلفية:
  • اعتقلت علياء عبد النور في يوليو/تموز 2015، وأدينت في عام 2017 بـ"الإرهاب" فيما وصفته هيومن رايتس ووتش ب" قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة".    
  • سلطات الإمارات أدانت علياء"بتمويل مجموعات جهادية، وإدارة مواقع إنترنت ونشر أخبار ومعلومات عنها."
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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